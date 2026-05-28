Χρηματιστήριο: Πτώση 0,91%, στα 439,47 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω υποχώρησης και των ευρωπαϊκών αγορών στον απόηχο της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η αγορά υποχώρησε μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 7,18%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η μετοχή της ΔΕΗ, κλείνοντας σε υψηλά 18 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε κοντά στα χαμηλά της ημέρας, στις 2.348,45 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,91%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 439,47 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.126.279 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+4,67%), της Viohalco (+2,48%), της Σαράντης (+1,43%) και του ΟΛΠ (+0,91%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-4,19%), της Allwyn (-3,08%), της Alpha Bank (-2,80%), της Εθνικής (-2,65%), της Jumbo (-2,55%), της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,23%) και της Elvalhalcor (-2,15%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η ΔΕΗ διακινώντας 10.653.701 και 10.085.722 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 220,57 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 41,36 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 59 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΚΡΙ-ΚΡΙ (+5,82%) και ΔΕΗ (+4,67%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λάμψα (-8,94%) και Παϊρης (-6,76%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,2000 -0,78%

ALLWYN:12,2550 -3,08%

ΚΥΠΡΟΥ:9,3900 -1,00%

METLEN:40,9400 +0,10%

OPTIMA:10,5100 -1,31%

ΤΙΤΑΝ: 49,5000 +0,08%

ALPHA BANK: 3,7800 -2,80%

AEGEAN AIRLINES:12,1000 -1,79%

VIOHALCO: 20,7000 +2,48%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,1200 -2,23%

ΔΑΑ:10,0100 -1,77%

ΔΕΗ: 21,9800 +4,67%

COCA COLA HBC:49,6000 -1,78%

ΕΛΠΕ: 10,1900 +0,69%

ELVALHALCOR: 5,0100 -2,15%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,7200 -2,65%

ΕΥΔΑΠ: 10,3800 +0,39%

EUROBANK: 3,8000 -4,19%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2100 -0,88%

MOTOR OIL: 37,0200 +0,82%

JUMBO: 22,9000 -2,55%

ΟΛΠ:38,7000 +0,91%

ΟΤΕ: 18,3100 -0,97%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,9540 -1,06%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,6400 +1,43%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

