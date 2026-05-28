Χρηματιστήριο: Πτώση 0,91%, στα 439,47 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο κατέγραψαν πτωτικές τάσεις, εν μέσω υποχώρησης των ευρωπαϊκών αγορών λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή

Πτώση αγορών

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω υποχώρησης και των ευρωπαϊκών αγορών στον απόηχο της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η αγορά υποχώρησε μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 7,18%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η μετοχή της ΔΕΗ, κλείνοντας σε υψηλά 18 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε κοντά στα χαμηλά της ημέρας, στις 2.348,45 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,91%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 439,47 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.126.279 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+4,67%), της Viohalco (+2,48%), της Σαράντης (+1,43%) και του ΟΛΠ (+0,91%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-4,19%), της Allwyn (-3,08%), της Alpha Bank (-2,80%), της Εθνικής (-2,65%), της Jumbo (-2,55%), της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,23%) και της Elvalhalcor (-2,15%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η ΔΕΗ διακινώντας 10.653.701 και 10.085.722 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 220,57 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 41,36 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 59 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΚΡΙ-ΚΡΙ (+5,82%) και ΔΕΗ (+4,67%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λάμψα (-8,94%) και Παϊρης (-6,76%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,2000 -0,78%

ALLWYN:12,2550 -3,08%

ΚΥΠΡΟΥ:9,3900 -1,00%

METLEN:40,9400 +0,10%

OPTIMA:10,5100 -1,31%

ΤΙΤΑΝ: 49,5000 +0,08%

ALPHA BANK: 3,7800 -2,80%

AEGEAN AIRLINES:12,1000 -1,79%

VIOHALCO: 20,7000 +2,48%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,1200 -2,23%

ΔΑΑ:10,0100 -1,77%

ΔΕΗ: 21,9800 +4,67%

COCA COLA HBC:49,6000 -1,78%

ΕΛΠΕ: 10,1900 +0,69%

ELVALHALCOR: 5,0100 -2,15%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,7200 -2,65%

ΕΥΔΑΠ: 10,3800 +0,39%

EUROBANK: 3,8000 -4,19%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2100 -0,88%

MOTOR OIL: 37,0200 +0,82%

JUMBO: 22,9000 -2,55%

ΟΛΠ:38,7000 +0,91%

ΟΤΕ: 18,3100 -0,97%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,9540 -1,06%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,6400 +1,43%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

