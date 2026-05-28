Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να καταλάβει το 70% της Λωρίδας της Γάζας.

«Αυτή τη στιγμή, έχουμε πλήρη έλεγχο του 60% της επικράτειας της Λωρίδας της Γάζας… και η οδηγία μου είναι να φτάσουμε… στο 70%», είπε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με βίντεο από την εκδήλωση που μετέδωσε το Channel 12.

Όταν ένας παρευρισκόμενος φώναξε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να καταλάβει «το 100%» της Γάζας, ο Νετανιάχου απάντησε ότι «προχωράμε σταδιακά», χωρίς ωστόσο να αποκλείσει ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τον τελικό στόχο.

«Πρώτα το 70%», είπε, «θα ξεκινήσουμε με αυτό».

Ο Νετανιάχου παραδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ ήδη ελέγχει το 60% της επικράτειας της Λωρίδας της Γάζας, ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό που υποτίθεται ότι θα βρισκόταν υπό ισραηλινό έλεγχο.

Χάρτες που εξέδωσε το Ισραήλ τον Μάρτιο έδειχναν μια νέα απαγορευμένη ζώνη πέρα από το 53% της Γάζας που ελεγχόταν από το Ισραήλ μετά την εκεχειρία που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ τον Οκτώβριο.

Η απαγορευμένη ζώνη, που σημειώνεται στους χάρτες με πορτοκαλί γραμμή, αντιστοιχεί σε περίπου 11% επιπλέον της επικράτειας της Γάζας πέρα από τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», η οποία οριοθετεί το τμήμα της Γάζας που κατέχουν ισραηλινά στρατεύματα μετά την εκεχειρία.

Συνολικά, οι περιοχές αυτές αποκλείουν σχεδόν τα δύο τρίτα της επικράτειας της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.