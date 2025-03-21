Το αεροδρόμιο του Χίθροου στο Λονδίνου θα παραμείνει κλειστό όλη την ημέρα, μετά την πυρκαγιά σε ηλεκτρικό υποσταθμό που προκάλεσε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος, προκαλώντας παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάος.

Η διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν ανοίξει ο ταξιδιωτικός κόμβος αναγκάζοντας τουλάχιστον 120 πτήσεις που βρίσκονταν ήδη στον αέρα να αλλάξουν πορεία, σύμφωνα με το Flightradar24, ενώ περισσότερες από 1.300 αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένεται να επηρεαστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η British Airways και η Virgin Atlantic παρέπεμψαν τις πτήσεις στο κοντινό Γκάτγουικ, από το οποίο οι πτήσεις του εκτελούνταν κανονικά. Το πρωί της Παρασκευής, η Qantas εκτρέπει την πτήση Περθ-Λονδίνο στο Παρίσι και μια πτήση της United Airlines από τη Νέα Υόρκη στο Σάνον της Ιρλανδίας. Ορισμένες πτήσεις από τις ΗΠΑ έκαναν αναστροφή στον αέρα και επέστρεφαν στο σημείο αναχώρησής τους.

Η γαλλική αεροπορική εταιρεία Air France ανακοίνωσε ότι ακύρωσε 8 πτήσεις της προς και από το Χίθροου, προσθέτοντας ότι οι πτήσεις της σε άλλα αεροδρόμια της Βρετανίας διεξάγονται κανονικά. Η Ryanair ανακοίνωσε παράλληλα σε ανάρτησή της στο X ότι θα βάλει 8 έκτακτες πτήσεις για τους επιβάτες.

Ο Νέιλ Χάνσφορντ, επικεφαλής της εταιρείας συμβούλων Strategic Aviation Solutions με έδρα το Σίδνεϊ, δήλωσε ότι το κλείσιμο του Χίθροου για μία ημέρα είναι «ανήκουστο» για τον κλάδο, όσον αφορά τις επιπτώσεις στην παγκόσμια αεροπορία.

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο θα αντιμετωπίσουν έναν «εφιάλτη» για τη μεταφορά των πελατών σε αεροδρόμια εκτροπής και τη διαχείριση καυσίμων και του προσωπικού, σημείωσε ο Χάνσφορντ.

Υπενθυμίζεται πως η πυρκαγιά ξεκίνησε αργά το βράδυ της Πέμπτης, γύρω στις 11:30 μ.μ., σε έναν ηλεκτρικό υποσταθμό που βρίσκεται περίπου 1,5 μίλι βόρεια του αεροδρομίου, στην περιοχή Hayes.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, η φωτιά ξέσπασε σε έναν μετασχηματιστή εντός του υποσταθμού. Περισσότεροι από 70 πυροσβέστες και 10 πυροσβεστικά οχήματα κλήθηκαν για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Η διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε από την πυρκαγιά επηρέασε τη λειτουργία του Χίθροου, καθώς το αεροδρόμιο εξαρτάται από σταθερή ηλεκτροδότηση για τα συστήματα ασφαλείας, φωτισμού και ελέγχου πτήσεων.

Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά

Παράλληλα, εκτός από το χάος στις πτήσεις, η μεγάλη πυρκαγιά, έφερε και διακοπές ρεύματος σε περισσότερα από 16.300 σπίτια.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τεράστιες φλόγες και μεγάλα σύννεφα καπνού να βγαίνουν από τις εγκαταστάσεις του υποσταθμού.

🚨 BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6

— Politics UK (@PolitlcsUK) March 21, 2025

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του Χίθροου δήλωσε: «Το Χίθροου αντιμετωπίζει μεγάλη διακοπή ρεύματος σε όλο το αεροδρόμιο λόγω μεγάλης πυρκαγιάς σε κοντινό ηλεκτρικό υποσταθμό».

«Ενώ τα πληρώματα της πυροσβεστικής ανταποκρίνονται στο περιστατικό, δεν έχουμε σαφήνεια για το πότε μπορεί να αποκατασταθεί αξιόπιστα η ηλεκτροδότηση. Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να κλείσουμε το αεροδρόμιο μέχρι τις 23:59 στις 21 Μαρτίου 2025.»

«Αναμένουμε σημαντική αναστάτωση τις επόμενες ημέρες. Παρακαλούνται οι επιβάτες σε καμία περίπτωση να μην έρθουν στο αεροδρόμιο μέχρι να ανοίξει ξανά», πρόσθεσε.

BREAKING: London Heathrow Airport has been closed after a massive fire at an electrical substation in nearby Hayes caused widespread power outages. https://t.co/56sHTo7Gqe — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 21, 2025

Περίπου 150 άνθρωποι, οι οποίοι βρισκόταν στο αεροδρόμιο τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά, έλαβαν εντολή για εκκένωση.

BREAKING: Heathrow Airport shut down after a massive substation fire sparks a power outage. No flights until 23:59 tomorrow.



Travel chaos grips London as passengers scramble. pic.twitter.com/LxVmaYZBoD — Breaking News (@TheNewsTrending) March 21, 2025

Το Χίθροου του Λονδίνου είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου έχοντας υποδεχθεί 83,9 εκατομμύρια επιβάτες πέρυσι, με ένα αεροπλάνο να προσγειώνεται ή να απογειώνεται κάθε 45 δευτερόλεπτα.

Το κλείσιμό του έχει αρνητικές επιπτώσεις στις αεροπορικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.