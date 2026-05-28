Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κέρδισε τα πάντα με την Μάντσεστερ Σίτι στα δέκα χρόνια που κάθισε στον πάγκο της.

Ο Καταλανός «πλάνταξε» στο κλάμα παρακολουθώντας σε βίντεο την αγάπη του κόσμου των «πολιτών» για εκείνον και τις μικρές ιστορίες τους. Δείτε πως αντιδρούσε όσο παρακολουθούσε το μικρό αυτό βίντεο:

pep pls im genuinely too sensitive for this </3 pic.twitter.com/pYoLN2vi56 — paige ☆ (@shakermakerxo) May 28, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.