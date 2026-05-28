Peugeot 408: Το εντυπωσιακό fastback ήρθε στην Ελλάδα

Η PEUGEOT ανακοινώνει την έναρξη εμπορικής διάθεσης του νέου PEUGEOT 408 στην ελληνική αγορά, του μοντέλου που συνδυάζει μοναδικά fastback σχεδίαση, crossover χαρακτηριστικά και προηγμένη τεχνολογία, δημιουργώντας μία ξεχωριστή πρόταση στην αγορά.

Το νέο 408 εξελίσσει τη χαρακτηριστική του fastback σιλουέτα με νέα υπογραφή φωτισμού, που περιλαμβάνει φωτιζόμενα σήματα εμπρός και πίσω, καθώς και βελτιωμένη αεροδυναμική. Στο εσωτερικό, πιο κομψά υλικά και νέα γραφικά στον πίνακα οργάνων αναβαθμίζουν την υψηλής τεχνολογίας καμπίνα, ενώ το χαρακτηριστικό PEUGEOT i-Cockpit και η μεγάλη ποικιλία εξηλεκτρισμένων κινητήρων προσφέρουν εξαιρετική οδηγική απόλαυση.

Με τρία πλούσια εξοπλισμένα επίπεδα — STYLE, ALLURE και GT — το νέο 408 προσφέρει premium χαρακτηριστικά για άνεση πρώτης κατηγορίας, περισσότερες επιλογές και αξία με τιμές που ξεκινούν από 26.900€.

Made in France

Το νέο PEUGEOT 408 κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Μυλούζ, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της PEUGEOT στην γαλλική κατασκευαστική αριστεία. Ο ηλεκτρικός κινητήρας που φιλοξενείται στο PEUGEOT E-408 παράγεται επίσης στη Γαλλία - στο Trémery από την κοινοπραξία STELLANTIS-NIDEC, ενώ το κιβώτιο ταχυτήτων κατασκευάζεται στο Valenciennes από την STELLANTIS.

Μια ξεχωριστή fastback σιλουέτα με SUV χαρακτηριστικά

Με την πρώτη ματιά, το νέο PEUGEOT 408 ξεχωρίζει χάρη στις πρωτοποριακές του αναλογίες και τη δυναμική του παρουσία. Η δυναμική fastback γραμμή της οροφής συνδυάζεται αρμονικά με την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και την τύπου SUV προστασία του αμαξώματος, δημιουργώντας ένα μοντέλο με ιδιαίτερα σύγχρονο και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα. Τα πλευρικά προστατευτικά αμαξώματος και θόλων εκτείνονται σε έναν στιβαρό μαύρο πίσω προφυλακτήρα, προστατεύοντας αποτελεσματικά το αμάξωμα από τα καθημερινά χτυπήματα.

Η σχεδιαστική προσέγγιση του νέου 408 αναδεικνύει τη σύγχρονη αισθητική της PEUGEOT μέσα από καθαρές επιφάνειες, δυναμικούς όγκους και έντονα σμιλευμένα στοιχεία. Το εμπρός μέρος με τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Μάρκας και τη φωτιστική υπογραφή με τα χαρακτηριστικά LED «νύχια», ενισχύουν τον σύγχρονο τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου και δημιουργούν μία άμεσα αναγνωρίσιμη εικόνα στον δρόμο.

Στις εκδόσεις GT, το νέο 408 διαθέτει φωτιζόμενο εμπρός έμβλημα PEUGEOT, ενώ γίνεται και το πρώτο μοντέλο της Μάρκας που ενσωματώνει φωτιζόμενο λογότυπο PEUGEOT στο πίσω μέρος του αμαξώματος. Το στοιχείο αυτό ενσωματώνεται αρμονικά σε μία μαύρη γυαλιστερή επιφάνεια που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του οχήματος, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύγχρονη και premium εικόνα του.

Το νέο αποκλειστικό χρώμα Flare Green αναδεικνύει ιδανικά τις έντονες επιφάνειες και τις δυναμικές γραμμές του αμαξώματος. Ανάλογα με το φως, η απόχρωση μεταβάλλεται από βαθύ πράσινο έως κίτρινο ιριδίζον, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Άλλες επιλογές χρώματος περιλαμβάνουν τα Okenite White, Selenium Grey, Perla Nera Black και Elixir Red.

Εκλεπτυσμένο σε κάθε λεπτομέρεια.

Στο εσωτερικό, το νέο PEUGEOT 408 προσφέρει μία εμπειρία ποιότητας και άνεσης που παραπέμπει σε μοντέλα ανώτερης κατηγορίας. Το PEUGEOT i-Cockpit® αποτελεί το επίκεντρο της εμπειρίας οδήγησης, σχεδιασμένο γύρω από τον οδηγό προσφέροντας εργονομία, τεχνολογία και άμεση αλληλεπίδραση.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10” (3D στην έκδοση GT), η κεντρική HD οθόνη αφής 10” και τα προσαρμόσιμα i-Toggles — συντομεύσεις αφής που παρέχουν γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες ρυθμίσεις κλιματισμού, πλοήγηση σε συχνούς προορισμούς, επαφές τηλεφώνου, αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και άλλα - δημιουργούν ένα σύγχρονο και διαισθητικό περιβάλλον, με εύκολη πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του οχήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ποιότητα των υλικών και στη συνολική αίσθηση φιλοξενίας στο εσωτερικό. Οι νέες επενδύσεις καθισμάτων, οι προσεγμένες λεπτομέρειες και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός δημιουργούν μία εκλεπτυσμένη και σύγχρονη ατμόσφαιρα για όλους τους επιβάτες.

Χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο των 2,79 m, το νέο PEUGEOT 408 προσφέρει κορυφαίους χώρους για τους πίσω επιβάτες, με ιδιαίτερα αυξημένο χώρο για τα γόνατα (188mm) και υψηλό επίπεδο άνεσης σε κάθε διαδρομή. Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών των 536 λίτρων ενισχύει τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου, καλύπτοντας ιδανικά τις ανάγκες της καθημερινότητας αλλά και των μεγάλων ταξιδιών.

Για να διατηρεί ένα υγιεινό περιβάλλον στο εσωτερικό του, το PEUGEOT 408 διαθέτει τα συστήματα AQS (Air Quality System) και Clean Cabin. Το σύστημα AQS παρακολουθεί συνεχώς τον εισερχόμενο αέρα και μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα την ανακυκλοφορία του αέρα. Το Clean Cabin προσφέρει επιπλέον ένα σύστημα επεξεργασίας αέρα που φιλτράρει ρύπους και σωματίδια, ενώ η ποιότητα του αέρα εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη αφής.

Η χαρακτηριστική οδηγική εμπειρία της PEUGEOT αποτελεί βασικό στοιχείο του νέου PEUGEOT 408. Η υπερυψωμένη θέση οδήγησης προσφέρει εξαιρετική ορατότητα, ενώ η προσεγμένη αρχιτεκτονική του πλαισίου και η ρύθμιση της ανάρτησης εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα σταθερότητας, άνεσης και ακρίβειας σε κάθε διαδρομή.

Το PEUGEOT i-Cockpit®, σε συνδυασμό με το συμπαγές τιμόνι, ενισχύει τη σύνδεση οδηγού και αυτοκινήτου, προσφέροντας μία δυναμική και άμεση αίσθηση οδήγησης, τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και στα μεγάλα ταξίδια.

Το νέο PEUGEOT 408 είναι πλέον διαθέσιμο στο Επίσημο Δίκτυο της PEUGEOT στην Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τη μοναδική του προσωπικότητα και να βιώσει τη χαρακτηριστική οδηγική εμπειρία της PEUGEOT μέσα από μία δοκιμή οδήγησης.

Πηγή: skai.gr

