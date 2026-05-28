«Θα ήταν λάθος να υποτιμήσεις τον Πούτιν — ακόμη και τώρα» προειδοποίησε η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ μιλώντας σε Φόρουμ.

«Αλλά το να μην πιστεύουμε στον εαυτό μας (ως Ευρωπαίοι) θα ήταν εξίσου λάθος» επισήμανε ακόμη.

«Στην τελευταία μου συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2021, επεσήμανα ότι μόλις λίγες μέρες νωρίτερα ο πρόεδρος Μπάιντεν είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν στη Γενεύη και πρότεινα ότι εμείς οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε επίσης να βρούμε ένα πλαίσιο συνάντησης με τον πρόεδρο Πούτιν».

«Αυτό απέτυχε τότε, επειδή οι άνθρωποι έλεγαν: "Όχι, όσον αφορά την πολιτική για τη Ρωσία δεν έχουμε κοινή θέση".... Και νομίζω ότι τότε "πρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε μέχρι να έχετε μια κοινή θέση"» υπογράμμισε η πρώην καγκελάριος..

Ερωτηθείσα σχετικά, η Άνγκελα Μέρκελ σχολίασε και την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ «να καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό» αν δεν υπάρξει συμφωνία. «Η καταστροφή ενός πολιτισμού είναι σαφώς αντίθετη με το διεθνές δίκαιο» επισήμανε.

