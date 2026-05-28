Η ΑΕΚ προχώρησε σε ΑΜΚ ύψους 2,75 εκατ. ευρώ

Σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχώρησε η ΑΕΚ, όπως προκύπτει από σχετική καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, με την απόφαση να έχει ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Ένωση ενίσχυσε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 2.749.992 ευρώ μέσω έκδοσης 1.964.280 νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

Παράλληλα, η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο 1,555 ευρώ, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον στα 4.490.290 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη ΑΜΚ της ΠΑΕ είχε φτάσει τα 9 εκατ. ευρώ, βάσει απόφασης που είχε ληφθεί στα τέλη του 2024, ενώ στις αρχές του 2026 είχε γίνει γνωστή και η πρόθεση έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Η ανάρτηση στο ΓΕΜΗ για την ΑΜΚ της ΑΕΚ:

«Με την από 26/02/2026 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων και εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (2.749.992€) και έκδοση ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων διακοσίων ογδόντα (1.964.280) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και σαράντα λεπτών (1,40€) εκάστης και τιμής έκδοσης ένα ευρώ και σαράντα λεπτών (1,40€).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.