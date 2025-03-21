«Ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων»: Ο αντίκτυπος από τη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου Χίθροου

Με το αεροδρόμιο Χίθροου να είναι κλειστό την Παρασκευή, ο αντίκτυπος των διαταραχών αναμένεται να επεκταθεί πολύ πέρα από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό κόμβο της Βρετανίας, ζημιώνοντας ενδεχομένως τον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών κατά εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες.

Το χάος στα παγκόσμια αεροπορικά ταξίδια που προκάλεσε η πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης του αεροδρομίου θα μπορούσε να διαρκέσει ημέρες, αν όχι εβδομάδες, σύμφωνα με το CNN που επικαλείται εμπειρογνώμονα σε θέματα αερομεταφορών. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, εκατοντάδες πτήσεις από και προς το Χίθροου έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί. Η εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών εταιρειών Cirium εκτίμησε ότι θα μπορούσαν να επηρεαστούν «πάνω από 145.000» επιβάτες.

Ο Shukor Yusof, ιδρυτής της Endau Analytics με έδρα τη Σιγκαπούρη, μιας συμβουλευτικής εταιρείας που επικεντρώνεται στον κλάδο των αερομεταφορών, δήλωσε στο CNN ότι οι οικονομικές απώλειες από τη διακοπή λειτουργίας θα μπορούσαν να ανέλθουν σε «εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες».

Οι επιπτώσεις «θα προκαλέσουν χάος, αναμφίβολα, για το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα, επειδή πρέπει να επιλύσουν όλες αυτές τις πτήσεις που δεν μπόρεσαν να έρθουν, όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας», πρόσθεσε.

Το Χίθροου ήταν το τέταρτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο το 2023, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, με ρεκόρ 83,9 εκατ. επιβατών πέρυσι.

Ο Yusof δήλωσε ότι ένα τέτοιο κλείσιμο θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο πέρα από τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες. Πρόκειται για ένα «ολόκληρο δίκτυο ανθρώπων που εμπλέκονται» στη λειτουργία ενός αεροδρομίου και των παρακείμενων περιοχών, από λιανοπωλητές, προμηθευτές καυσίμων αεροσκαφών και τις γύρω κοινότητες που εξαρτώνται από το αεροδρόμιο για τον βιοπορισμό τους, τόνισε.

Οι αεροπορικές εταιρείες βασίζονται σε συντονισμένα δίκτυα για να διασφαλίσουν ότι τα αεροπλάνα και τα πληρώματα βρίσκονται στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Τώρα, δεκάδες αεροποροκιές εταιρείες πρέπει να αναδιαρθρώσουν γρήγορα τις δραστηριότητές τους.

«Αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι η πραγματική εστίαση έγκειται στο πώς θα μετριαστούν οι επιπτώσεις του κλεισίματος του αεροδρομίου στις αεροπορικές εταιρείες αλλά και στους εργαζόμενους», εξήγησε ο Yusof, καθώς μπορεί να χρειαστούν ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες για τις αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να τελειώσει η αποσυμφόρηση από τις καθυστερήσεις πτήσεων.

Η British Airways ανέφερε ότι ανακατευθύνει τις εισερχόμενες πτήσεις που βρίσκονται ήδη καθ' οδόν προς το Χίθροου σε άλλα βρετανικά αεροδρόμια και ενημέρωσε τους επιβάτες των πτήσεων που ήταν αρχικά προγραμματισμένες για την Παρασκευή από το Χίθροου να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο μέχρι νεωτέρας. «Αυτό θα έχει σαφώς σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία μας και στους πελάτες μας και εργαζόμαστε για να τους ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό σχετικά με τις ταξιδιωτικές τους επιλογές για τις επόμενες 24 ώρες και πέραν αυτών», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Επτά πτήσεις της United Airlines επέστρεψαν στο σημείο προέλευσής τους ή εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με την εταιρεία. Οι πτήσεις της Παρασκευής προς το Χίθροου ακυρώθηκαν και η αεροπορική εταιρεία εργάζεται για να προσφέρει στους πελάτες της εναλλακτικές επιλογές ταξιδιού.

Η Singapore Airlines ανακοίνωσε ότι τρεις πτήσεις με προορισμό το Λονδίνο είτε εκτράπηκαν προς τη Φρανκφούρτη ή το Παρίσι είτε επέστρεψαν στη Σιγκαπούρη. Άλλες πέντε πτήσεις από και προς το Χίθροου ακυρώθηκαν, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.

Η Cathay Pacific του Χονγκ Κονγκ ακύρωσε αρκετές πτήσεις από και προς το Λονδίνο, ανέφερε η εταιρεία από τη μεριά της.

Η αυστραλιανή Qantas ανέφερε επίσης στο CNN ότι δύο πτήσεις με προορισμό το Λονδίνο την Πέμπτη από τη Σιγκαπούρη και το Περθ, αντίστοιχα, έχουν εκτραπεί προς το Παρίσι.

Η Air India ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι όλες οι πτήσεις προς το Χίθροου έχουν ακυρωθεί σήμερα.

Ακόμη, όλες οι πτήσεις της Virgin Atlantic που φθάνουν και αναχωρούν από το Χίθροου ακυρώθηκαν μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ οι υπόλοιπες πτήσεις θα επανεξεταστούν, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.