Διπλωματική πηγή σχολίασε τις αναφορές του Axios περί συμφωνίας με τις ΗΠΑ, με την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να εκκρεμεί όπως αναφέρεται.

Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει 60ήμερη παράταση της εκεχειρίας και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ιρανοί επανήλθαν αργότερα δηλώνοντας ότι είχαν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και ήταν έτοιμοι να υπογράψουν.

«Ούτε η ηγεσία του Ιράν έχει ακόμη εγκρίνει το συμφωνημένο προσχέδιο μνημονίου» αναφέρει από πλευράς του το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Ένας διπλωμάτης από μία από τις χώρες που εμπλέκονται στη διαδικασία διαμεσολάβησης υποβάθμισε το δημοσίευμα, λέγοντας στους Times of Israel ότι η έκθεση «παρουσιάζει λανθασμένα την κατάσταση των διαπραγματεύσεων».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, οι όροι της συμφωνίας οριστικοποιήθηκαν ως επί το πλείστον την Τρίτη, αλλά ο Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση, λέγοντας στους διαμεσολαβητές ότι «θέλει μερικές μέρες για να το σκεφτεί».

Ο διπλωμάτης είπε στο ισραηλινό δίκτυο ότι «έχει σημειωθεί πρόοδος και ότι μια αμοιβαία συμφωνία για το μνημόνιο κατανόησης είναι κοντά, αλλά δεν έχουν δοθεί τελικές απαντήσεις από καμία πλευρά και ως εκ τούτου, θα ήταν ανακριβές να δηλωθεί ότι οι διαπραγματευτές και των δύο πλευρών έχουν καταλήξει σε συμφωνία».

«Ανοησίες» χαρακτηρίζει σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η Τεχεράνη το δημοσίευμα, αλλά οι πληροφορίες για τη συγκεκριμένη αντίδραση δεν επαληθεύονται.

