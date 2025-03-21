Κρεμλίνο: Στηρίζει το Ιράν έναντι του Ντόναλντ Τραμπ

Να στηρίξει την Τεχεράνη έναντι της κυβέρνησης Τραμπ, με την οποία οι σχέσεις είναι αρμονικές, επιχειρεί η Μόσχα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει απειλές κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.



«Το Ιράν αναπτύσσει τον ειρηνικό πυρηνικό του τομέα σε αυστηρή συμφωνία με το διεθνές δίκαιο. Το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος πρέπει να επιλυθεί μόνο με ειρηνικά μέσα» υποστήριξε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οι επιθέσεις του Κιέβου στις ρωσικές υποδομές καταδεικνύουν πόσο αξίζουν οι διαβεβαιώσεις του Ζελένσκι πρόσθεσε ο Πεσκόφ για τον πόλεμο στην Ουκρανία.«Οι δυτικοί πολιτικοί είναι γεμάτοι με την επιθυμία να στρατιωτικοποιήσουν την Ευρώπη με οποιοδήποτε κόστος» υποστήριξε.Ο πρόεδρος Πούτιν θα πραγματοποιήσει επιχειρησιακή συνάντηση με το Συμβούλιο Ασφαλείας εντός της Παρασκευής ανακοίνωσε. Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να έχει διεθνή τηλεφωνική συνομιλία το απόγευμα σημείωσε ο Ρώσος αξιωματούχος, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες.Η Ρωσική Ομοσπονδία στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με την Αρμενία ανέφερε ακόμα ο Πεσκόφ.

