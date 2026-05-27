Θρήνο στον κόσμο της ενόργανης γυμναστικής προκαλεί ο ξαφνικός θάνατος σε αυτοκινητικό δυστύχημα του Γκαέλ Ντα Σίλβα, σε ηλικία 41 ετών.

Ο Ντα Σίλβα ήταν ένα από τα βασικά στελέχη της γαλλικής εθνικής ομάδας κατά τη «χρυσή» της περίοδο στις αρχές της δεκαετίας του 2012 Είχε κερδίσει χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2012, ενώ συμμετείχε επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, όπου η γαλλική ομάδα τερμάτισε όγδοη.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Ντα Σίλβα τερμάτισε δέκατος στους προκριματικούς του ασκήσεων εδάφους, χάνοντας οριακά την πρόκριση στον τελικό.

Εκπροσώπησε επίσης τη γαλλική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2010 στο Ρότερνταμ, όπου οδήγησε τη Γαλλία στην πέμπτη θέση.



Ο Ντα Σίλβα αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τρία παιδιά ηλικίας 12, 9 και 6 ετών.

Μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ο Ντα Σίλβα είχε παραμείνει κοντά στο άθλημα, προσφέροντας τις γνώσεις του σε νεότερους αθλητές.

Οι κορυφαίες στιγμές της καριέρας του:

Το Ευρωπαϊκό Μετάλλιο (2012): Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ομαδικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονπελιέ το 2012 ήταν η δικαίωση μιας ολόκληρης γενιάς Γάλλων γυμναστών, μπροστά μάλιστα στο κοινό τους.

Η Ολυμπιακή Παρουσία (Λονδίνο 2012): Η συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν το αποκορύφωμα της καριέρας του. Αν και έχασε οριακά τον τελικό στο έδαφος (το αγαπημένο του αγώνισμα, όπου ξεχώριζε για την εκρηκτικότητα και το στυλ του), η παρουσία του στον τελικό του ομαδικού με τη Γαλλία (8η θέση) έμεινε στην ιστορία.

Η 5η θέση στον Κόσμο (Ρότερνταμ 2010): Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η γαλλική ομάδα είχε πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή εμφάνιση, πλασαριζόμενη στην ελίτ του πλανήτη.

Πηγή: skai.gr

