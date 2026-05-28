Απελευθέρωση αρπακτικών πτηνών, πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Σφακιά, με μεγάλη επιτυχία δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους, να γνωρίσουν από κοντά τη σημασία της προστασίας της άγριας ζωής και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Η δράση που διοργανώθηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης 'Αγριας Ζωής ANIMA, το Νηπιαγωγείο Ασκύφου και το Δήμο Σφακίων, έγινε στον λόφο απέναντι από το σχολείο στο Ασκύφου Σφακίων. Επρόκειτο για όσους συμμετείχαν, για ξεχωριστή εμπειρία επαφής με τα αρπακτικά πτηνά και τη διαδικασία επανένταξής τους στο φυσικό περιβάλλον.

Στην απελευθέρωση των πτηνών παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Ζερβός, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Βαρδής Γυπαράκης και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ασκύφου Γιάννης Καρκάνης, θέλοντας να στηρίξουν με την παρουσία τους τη σημαντική, όπως τη χαρακτήρισαν, αυτή πρωτοβουλία για την προστασία της φύσης και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Ο κ. Ζερβός ευχαρίστησε τους διοργανωτές, εκπαιδευτικούς, μαθητές και όσους συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της δράσης απελευθέρωσης, «η οποία ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος», όπως δήλωσε. Παράλληλα είπε ότι: «Η επιστροφή στον ουρανό των Σφακίων των αρπακτικών πτηνών και συγκεκριμένα των γυπών, είναι η απόδειξη το πόσο καλά μπορεί μέσω της συνεργασίας φορέων και οργανισμών, να προστατευθεί η φύση, χλωρίδα και πανίδα».

Τα συγκεκριμένα πουλιά δέχτηκαν τη φροντίδα από τους ειδικούς, παρέμειναν στο ειδικό καταφύγιο για ασφάλεια μέχρι να είναι έτοιμα να ξαναπετάξουν ελεύθερα κάνοντας περήφανους, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σφακίων: «Όχι μόνο τους ανθρώπους που τα προστάτεψαν, αλλά και όλους τους Σφακιανούς, που δεν ξεχώρισαν ποτέ στην ιστορία τους τη φύση από την καθημερινότητα τους. Ως δήμος θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία και δράση για την προστασία της φύσης, δείχνοντας με τη συμπεριφορά μας κυρίως στους μαθητές, τη νεολαία μας, πως κάθε βήμα του ανθρώπου στη φύση είναι και ένας ισχυρός κρίκος που ενώνει τις πράξεις μας στο σήμερα με το αύριο όλων μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

