Βουλή: Προκλητική επίθεση των ΜΑΤ εναντίων των εποχικών πυροσβεστών καταγγέλλουν βουλευτές της αντιπολίτευσης, ζητούν άμεση ενημέρωση

Άμεση και πλήρη ενημέρωση από την κυβέρνηση για τα επεισόδια έξω από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ζήτησαν στο βήμα της ολομέλειας βουλευτές της αντιπολίτευσης, καταγγέλλοντας απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ και παράνομες συλλήψεις τόσο εποχικών πυροσβεστών, που διαδήλωναν ζητώντας 12μηνες συμβάσεις, όσο και δημοσιογράφων που κάλυπταν την κινητοποίηση.

Οι βουλευτές έκαναν λόγο για καταχρηστική, υπέρμετρη και αδικαιολόγητη χρήση βίας και εξέφρασαν την απόλυτη συμπαράσταση τους στον αγώνα των εποχικών πυροσβεστών, καλώντας την κυβέρνηση να κάνει δεκτά τα δίκαια αιτήματα τους, όπως τα χαρακτήρισαν.

Μεταξύ άλλων ζήτησαν και πήραν το λόγο για να καταγγείλουν την ανάλγητη και αδικαιολόγητη βία εναντίον ανθρώπων που με αυταπάρνηση δουλεύουν για προστατέψουν το περιβάλλον και τους ανθρώπους, όπως είπαν: ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, η βουλευτής του ΚΚΕ Σεμίνα Διγενή, o βουλευτής της ΕΛ/ΛΥ Κωνσταντίνος Μπούμπας, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Νέας Αριστεράς Θεοπίστη Πέρκα και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, καθώς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ιωάννης Δημητροκάλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.