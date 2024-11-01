Ολοκληρώθηκε η συζήτηση ν/σ για τη διαχείριση αποβλήτων

Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ στην ολομέλεια της Βουλής, έπειτα από μαραθώνια συνεδρίαση, η συζήτηση επί νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων, τη βελτίωση του πλαισίου εξοικονόμησης ενέργειας, την ανάπτυξη των έργων ενέργειας και την αντιμετώπιση πολεοδομικών ζητημάτων».

Στις 11:00 θα διεξαχθούν ονομαστική ψηφοφορία, όπως ζήτησε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, επί πέντε άρθρων του νομοσχεδίου καθώς και η ψήφιση τροπολογιών επί της αρχής, κατ’ άρθρο και στο σύνολο.

Η ονομαστική ψηφοφορία αφορά τα επίμαχα άρθρα 3, 4, 5 και 6 –ενοποίηση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) σε έναν, των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Θεσσαλίας–, καθώς και το άρθρο 13, που προβλέπει τη μεταφορά αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων στον γενικό γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

