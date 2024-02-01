Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε για τέταρτη συναπτή φορά αμετάβλητο στο 5,25% το βασικό επιτόκιο δανεισμού.

Είχαν προηγηθεί 14 διαδοχικές αυξήσεις στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκράτησης του πληθωρισμού.

Πλέον η τιμή του πληθωρισμού έχει πέσει στο 4%, μετά από το υψηλό του 11,1% προ 14 μηνών.

Η κεντρική τράπεζα προβλέπει πως ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει περαιτέρω, εντός στόχου, στο 2% τον Απρίλιο.

Η πρόγνωση αυτή εντείνει την αίσθηση των αναλυτών πως η μείωση του επιτοκίου δε θα αργήσει να έρθει.

Το 5,25% συνιστά υψηλό 16 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.