Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε για τέταρτη συναπτή φορά αμετάβλητο στο 5,25% το βασικό επιτόκιο δανεισμού.
Είχαν προηγηθεί 14 διαδοχικές αυξήσεις στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκράτησης του πληθωρισμού.
Πλέον η τιμή του πληθωρισμού έχει πέσει στο 4%, μετά από το υψηλό του 11,1% προ 14 μηνών.
Η κεντρική τράπεζα προβλέπει πως ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει περαιτέρω, εντός στόχου, στο 2% τον Απρίλιο.
Η πρόγνωση αυτή εντείνει την αίσθηση των αναλυτών πως η μείωση του επιτοκίου δε θα αργήσει να έρθει.
Το 5,25% συνιστά υψηλό 16 ετών.
