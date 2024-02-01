Σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» τέθηκε η Καταλονία λόγω της ιστορικών διαστάσεων ξηρασίας που πλήττει εδώ και τρία χρόνια αυτή την περιφέρεια στη βορειοανατολική Ισπανία, όπου τα αποθέματα νερού βρίσκονται σε κρίσιμο επίπεδο.

Η απόφαση, την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης Πέρε Αραγονές, μεταφράζεται σε περιορισμό στην κατανάλωση νερού από τα έξι εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής, με ιδιαίτερα αυστηρά όρια για τη βιομηχανία και τη γεωργία.

Τα μέτρα αφορούν περίπου 200 χωριά, κωμοπόλεις και πόλεις, περιλαμβανομένης της Βαρκελώνης. Υιοθετήθηκαν καθώς το επίπεδο στους ταμιευτήρες νερού έπεσε στο 16% της χωρητικότητάς τους.

Η τοπική κυβέρνηση διευκρίνισε ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να μειώσουν την κατανάλωση νερού κατά 5% και, μεταξύ άλλων, πλέον θα απαγορεύεται να πλένουν τα αυτοκίνητά τους ή να γεμίζουν τις πισίνες τους. Οι αγρότες πρέπει να περιορίσουν την κατανάλωση νερού κατά 80%.

Με βάση την πρώτη δέσμη των μέτρων, τα οποία αργότερα ενδέχεται να αυστηροποιηθούν αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση, η ημερήσια κατανάλωση νερού κατ’ άτομο στην Καταλονία θα πρέπει να μειωθεί στα 200 λίτρα από 210 λίτρα που ήταν μέχρι τώρα.

Η Ιβηρική χερσόνησος είναι πιο ξηρή από όσο έχει υπάρξει εδώ και 1.200 χρόνια, σύμφωνα με έκθεση του 2022. Το γεγονός αυτό έχει ωθήσει αξιωματούχους στην Καταλονία να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν νερό στη Βαρκελώνη με πλοίο, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε το 2008, όταν το επίπεδο νερού στους ταμιευτήρες είχε πλησιάσει το 20% της χωρητικότητάς τους, ενώ υπήρχαν λιγότερα εργοστάσια αφαλάτωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.