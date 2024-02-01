Το κύμα των αγροτικών κινητοποιήσεων έφθασε και στην Πορτογαλία

Εκατοντάδες Πορτογάλοι αγρότες ενώθηκαν με το κίνημα διαμαρτυρίας των Ευρωπαίων συναδέλφων τους διεκδικώντας την "αναγνώριση της αξίας" της δραστηριότητάς τους και απέκλεισαν σήμερα το πρωί πολλούς οδικούς άξονες μεταξύ των οποίων δύο αυτοκινητοδρόμους προς τα σύνορα με την Ισπανία.

"Δυσκολευόμαστε πολύ να επιβιώσουμε", δήλωσε στο AFP o Ρούι Σούζα, 58 ετών, που συμμετείχε σε συγκέντρωση δεκάδων αγροτών στην Γκολεγκά, στο κέντρο της χώρας.

"Οι αγρότες δυσκολεύονται πολύ να ζήσουν. Πουλούν τα προϊόντα τους για μερικά σεντ και τα καταστήματα κάνουν περιουσίες", σχολίασε ο Ραμίρο Καρβάλιο Άλβες, ένας 48χρονος οικοδόμος που αποκλείστηκε πίσω από τα τρακτέρ.

Γύρω στις 11:00 ώρα Ελλάδας δύο αυτοκινητόδρομοι παρέμεναν αποκλεισμένοι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κοντά στα σύνορα με την Ισπανία στο ύψος του Βιλάρ Φορμόζο (βόρεια) και του Έλβας (νότια), ανέφερε η χωροφυλακή, σύμφωνα με την οποία αποκλεισμοί δρόμων σημειώνονται επίσης κοντά στη Σαμούσκα και την Γκολεγκά, στην περιφέρεια Σανταρέμ (κέντρο).

Αυτή η ημέρα κινητοποίησης ξεκίνησε χθες, Τετάρτη, με το κάλεσμα σε "κινητοποίηση των πολιτών από τους αγρότες της Πορτογαλίας", που παρουσιάζεται σαν μια αυθόρμητη και όχι κομματική πρωτοβουλία.

"Η οργή αυξάνεται μετά την ανακοίνωση των περικοπών στη βοήθεια" που είχε σκοπό να αποζημιώσει τους αγρότες για τη μείωση της παραγωγής, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νούνιο Μαγέρ, ένας από τους εκπροσώπους του κινήματος αυτού.

Η πρωτοβουλία δεν υποστηρίζεται από τη μεγαλύτερη οργάνωση του τομέα, τη Συνομοσπονδία Πορτογάλων Αγροτών (CAP), στον βαθμό που η τελευταία εκτιμά πως η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να επανεξετάσει τις προβλεπόμενες περικοπές.

Στην προσπάθεια να απαντήσει στις προσδοκίες των αγροτών, η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, μέτρα στήριξης συνολικού ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως για να τους βοηθήσει να αντεπεξέλθουν στις επιπτώσεις της ξηρασίας που πλήττει ιδιαίτερα το νότιο τμήμα της χώρας.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης μείωση του φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο.

"Περιμένουμε να δούμε αν αυτά τα μέτρα υλοποιηθούν", δήλωσε ο Νούνιο Μαγέρ, ο οποίος, προς το παρόν, δεν προβλέπει συνέχιση του κινήματος των αγροτών. "Δεν θα το κάνουμε όπως στη Γαλλία ... Οι ενέργειές μας θα είναι ειρηνικές", διαβεβαίωσε.

Παρά τις 'παραχωρήσεις' των Βρυξελλών, όπου συναντώνται σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, η οργή των αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μειωθεί, κυρίως στη Γαλλία όπου οι αποκλεισμοί στρατηγικών οδικών αξόνων αναμένεται να συνεχιστούν για τέταρτη ημέρα.

Πολυπλοκότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, πολύ χαμηλά εισοδήματα, πληθωρισμός, ανταγωνισμός από το εξωτερικό κυρίως από ουκρανικά προϊόντα, εκτόξευση της τιμής των καυσίμων: τα αιτήματα των αγροτών στη Γαλλία απαντώνται και στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών που βρίσκονται αντιμέτωπες με τη δυσαρέσκεια των αγροτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

