Η βρετανική δικαιοσύνη απέρριψε την αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του πρώην βρετανού πράκτορα Κρίστοφερ Στιλ, η έκθεση του οποίου με θέμα τις σχέσεις του Τραμπ με την Ρωσία περιείχε πληροφορίες για «διεστραμμένες σεξουαλικές πράξεις» και μίζες προς ρώσους αξιωματούχους, οι οποίες είχαν προκαλέσει πολιτική καταιγίδα το 2017.

Ο Τραμπ, και πάλι υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2024, προσέφυγε στο ανώτερο δικαστήριο του Λονδίνου επικαλούμενο τον νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με την έκθεση αυτή, η οποία συνδύαζε μη διασταυρωμένες, ανεπεξέργαστες πληροφορίες και αναφερόταν και σε ένα βίντεο σεξουαλικού χαρακτήρα.

Η αγωγή του Τραμπ κατευθυνόταν κατά της ιδιωτικής εταιρείας πληροφοριών Orbis Business Intelligence που ανήκει στον πρώην πράκτορα των βρετανικών υπηρεσιών Πληροφοριών. Ζητούσε αποζημίωση για ηθική βλάβη.

«Δεν υπάρχουν πειστικοί λόγοι» που θα δικαιολογούσαν την διεξαγωγή δίκης, αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου του Λονδίνου που ανακοινώθηκε σήμερα «διότι όσο στοιχειοθετημένη και να είναι η αγωγή (...) η αξίωση αποζημίωσης είναι καταδικασμένη να αποτύχει» λόγω της παρέλευσης του χρονικού διαστήματος των έξι ετών.

Σύμφωνα με την δικαστή Κάρεν Στέιν, ο Ντόναλντ Τραμπ «...επέλεξε να αφήσει να περάσουν πολλά χρόνια», πράγμα που σημαίνει ότι επιδίωξή του ήταν η «υπεράσπιση της υπόληψής του μέσω αυτής της αγωγής».

Στην δικαστική απόφαση διευκρινίζεται ότι το δικαστήριο «δεν εξέτασε ή αποφάσισε επί της ακρίβειας ή μη των πληροφοριών» που περιέχονται στην έκθεση.

Η έκθεση παραγγέλθηκε από τους Δημοκρατικούς και συντάχθηκε στο πλαίσιο της έρευνας για τις προσπάθειες της Ρωσίας να επηρεάσει την προεκλογική εκστρατεία των προεδρικών εκλογών του 2016 στις ΗΠΑ. Ο Κρίστοφερ Στιλ ήταν πρώην διευθυντής της υπηρεσίας για την Ρωσία του MI6. Το περιεχόμενο της έκθεσης δημοσιεύθηκε στο BuzzFeed του 2017.

Ορισμένες από τις αποκαλύψεις τροφοδότησαν την έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μίλερ, σύμφωνα με το πόρισμα της οποίας υπάρχουν αποδείξεις για την ανάμειξη της Ρωσίας στην αμερικανική προεκλογική εκστρατεία, αλλά όχι και για συνέργεια με το επιτελείο Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.