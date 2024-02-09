Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πολιτική θύελλα στη Βραζιλία: Συλλήψεις πρώην υπουργών του Μπολσονάρου και στρατηγών για απόπειρα πραξικοπήματος 

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία έχει θέση υπό κράτηση πολλά άτομα κοντά στον Μπολσονάρου, συμπεριλαμβανομένων πρώην υπουργών του καθώς και στρατηγούς

Bolsonarou

Πολιτική θύελλα στη Βραζιλία. Πολλοί αξιωματούχοι κοντά στον τέως πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου, συμπεριλαμβανομένων μελών του υπουργικού του συμβουλίου και στρατιωτικών, έχουν τεθεί υπό κράτηση με την κατηγορία απόπειρας πραξικοπήματος κατά της κυβέρνησης του σημερινού προέδρου της χώρας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Κατόπιν εντολής του δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, Αλεξάντρε ντι Μοράες, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία πραγματοποίησε την Πέμπτη επιχείρηση, στην οποία συνέλαβε μεταξύ άλλων τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Άντερσον Τόρες, ο οποίος υπηρέτησε στο υπουργικό συμβούλιο του Μπολσονάρου το διάστημα 2019-2022, καθώς και κορυφαίους στρατηγούς.



Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για απόπειρα πραξικοπήματος κατά της κυβέρνησης του Λούλα, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές του Οκτωβρίου 2022, και για οργάνωση εγκληματικής οργάνωσης, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε επίσης τον Μπολσονάρου να παραδώσει το διαβατήριό του εντός 24 ωρών.
 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λούλα ντα Σίλβα Μπολσονάρου
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark