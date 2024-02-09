Πολιτική θύελλα στη Βραζιλία. Πολλοί αξιωματούχοι κοντά στον τέως πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου, συμπεριλαμβανομένων μελών του υπουργικού του συμβουλίου και στρατιωτικών, έχουν τεθεί υπό κράτηση με την κατηγορία απόπειρας πραξικοπήματος κατά της κυβέρνησης του σημερινού προέδρου της χώρας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.



Κατόπιν εντολής του δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, Αλεξάντρε ντι Μοράες, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία πραγματοποίησε την Πέμπτη επιχείρηση, στην οποία συνέλαβε μεταξύ άλλων τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Άντερσον Τόρες, ο οποίος υπηρέτησε στο υπουργικό συμβούλιο του Μπολσονάρου το διάστημα 2019-2022, καθώς και κορυφαίους στρατηγούς.

, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές του Οκτωβρίου 2022,αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.Το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε επίσης τον Μπολσονάρου

