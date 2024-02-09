Η Ρωσία εξαπέλυσε 16 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας και η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τα 10 από αυτά, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Οι ουκρανικές πολιτικές αρχές ανακοίνωσαν παράλληλα ότι drones προκάλεσαν ζημιές "αποκλειστικά σε μη στρατιωτικές υποδομές" στην ανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου και τραυμάτισαν έναν άνθρωπο.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την ανακοίνωση της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.