Νίκες σε δύο μέτωπα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ κέρδισε εύκολα χθες, Πέμπτη, στις συνελεύσεις (caucuses) του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Νεβάδα και στις αμερικανικές Παρθένες Νήσους για να γίνει ο υποψήφιος του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο εμφανίζεται επιφυλακτικό όσον αφορά τον αποκλεισμό του ρεπουμπλικανού μεγιστάνα από την ψηφοφορία στο Κολοράντο.

Ο Τραμπ, φαβορί στην κούρσα των Ρεπουμπλικανών για το προεδρικό χρίσμα, ήταν ο μοναδικός μείζων υποψήφιος που συμμετείχε στις συνελεύσεις του κόμματος στη Νεβάδα και αναμένεται ότι θα κερδίσει τους 26 αντιπροσώπους της πολιτείας αυτής στο συνέδριο του κόμματος για το χρίσμα τον Ιούλιο, αφού ο οργανισμός Edison Research τον έδωσε χθες το βράδυ νικητή.

Νωρίτερα χθες, Πέμπτη, ο Τραμπ είχε κερδίσει με ευκολία τις συνελεύσεις (caucuses) των Ρεπουμπλικανών στις αμερικανικές Παρθένες Νήσους, προσθέτοντας στη δύναμή του άλλους τέσσερις αντιπροσώπους. Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ κέρδισε 182 ψήφους, το 74% των συνόλου των 246 ψήφων, νικώντας την τελευταία αντίπαλό του που έχει απομείνει στην κούρσα των Ρεπουμπλικανών, την Νίκι Χέιλι, η οποία έλαβε το 26% με 64 ψήφους.

Οι συνελεύσεις στη Νεβάδα, οι οποίες οργανώθηκαν από τη φιλική προς τον Τραμπ οργάνωση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην πολιτεία, πραγματοποιήθηκαν δύο ημέρες αφού οι προκριματικές εκλογές στην πολιτεία αυτή είχαν ως αποτέλεσμα μια ταπεινωτική ήττα για την Χέιλι.

Παρότι ήταν η μοναδική μείζων υποψήφια που συμμετείχε την Τρίτη στις προκριματικές εκλογές της Νεβάδα, η Χέιλι ηττήθηκε, αφού δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του Τραμπ προσήλθαν στις κάλπες για να ρίξουν το ψηφοδέλτιο «κανένας απ' αυτούς τους υποψηφίους», μια επιλογή που συγκέντρωσε 63% των ψήφων έναντι 30% για την Χέιλι.

Προς Τραμπ κλίνει το Ανώτατο Δικαστήριο

Ο Τραμπ πέρασε το πρωί χθες παρακολουθώντας τη δημοσιογραφική κάλυψη της ακροαματικής συνεδρίασης για την ανακοίνωση των επιχειρημάτων στην υπόθεση για την οποία έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, αναφορικά με την απόφαση του Κολοράντο να τον αποκλείσει από τη φετινή ψηφοφορία επειδή συμμετείχε σε «εξέγερση» κατά την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Οι δικαστές φάνηκαν επιφυλακτικοί σχετικά με την ενέργεια του Κολοράντο να τον αποκλείσει και εξέφρασαν ανησυχία για το προηγούμενο που μπορεί να δημιουργήσει.

Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ χαρακτήρισε την υπόθεση του Κολοράντο «άλλη μια επέμβαση στις εκλογές από τους Δημοκρατικούς».

Ο ίδιος είπε ακόμα πως ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το Μαρ-Α-Λάγκο, την ιδιοκτησία του στη Φλόριντα, για να ταξιδέψει στη Νεβάδα για τις συνελεύσεις.

«Περιμένουμε ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη νύκτα», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος πλησιάζει να κερδίσει το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών μετά τις διαδοχικές νίκες του τον περασμένο μήνα στην Αϊόβα και το Νιού Χαμσάιρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

