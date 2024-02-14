Με το σύνθημα «#Togetherland (#Zusammenland)- Η διαφορετικότητα μας κάνει δυνατούς», γερμανικά μέσα ενημέρωσης και 500 εταιρίες, ιδρύματα και ενώσεις, ξεκινούν εκστρατεία εναντίον της ακροδεξιάς.

Οι εφημερίδες «Die Zeit», «Handelsblatt», «Süddeutsche Zeitung», «Tagesspiegel», η οικονομική επιθεώρηση «Wirtschaftswoche» και η διαφημιστική εταιρία «Ströer» ηγούνται της εκστρατείας, τονίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί «είναι σαφώς προσηλωμένοι στις αξίες της ελευθερίας, της διαφορετικότητας και της κουλτούρας φιλοξενίας».

Από αύριο, θα δημοσιεύονται ολοσέλιδες διαφημίσεις σε εφημερίδες, θα τοποθετηθούν υπαίθριες διαφημίσεις, ενώ θα αναρτάται αντίστοιχο υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην σχετική ανακοίνωσή τους οι εκδότες επισημαίνουν ακόμη ότι «ο κοσμοπολιτισμός, ο σεβασμός και η κοινότητα είναι αξίες που καθιστούν την Γερμανία μια χώρα στην οποία όχι μόνο αξίζει να ζει κανείς, αλλά και μια χώρα οικονομικά ισχυρή» και υπογραμμίζουν ότι «γι' αυτό είμαστε ενωμένοι, για μια ανοιχτή χώρα που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με θάρρος».

Προκειμένου τα συγκεκριμένα ΜΜΕ να καταστήσουν ελκυστική την συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εταιριών, οι εκδότες προσφέρουν δωρεάν συμπερίληψη των λογότυπών τους στις αναρτήσεις.

Σε αντάλλαγμα, οι εταιρίες και οι οργανισμοί καλούνται να υποστηρίξουν φιλανθρωπικά έργα ή να λάβουν εσωτερικά μέτρα. Η αξία του διαφημιστικού χώρου που προσφέρεται ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

