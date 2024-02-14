Πούτιν: Είμαστε κοντά στη δημιουργία εμβολίου για τον καρκίνο

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε σήμερα Τετάρτη ότι Ρώσοι επιστήμονες είναι κοντά στη δημιουργία εμβολίου για τον καρκίνο, το οποίο σύντομα θα είναι διαθέσιμο για τους πάσχοντες.

Σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση ο Πούτιν είπε ότι «έχουμε φθάσει πολύ κοντά στη δημιουργία των λεγόμενων εμβολίων για τον καρκίνο ή ανοσορυθμιστικών φαρμάκων νέας γενιάς».

«Ελπίζω πως σύντομα θα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά ως μέθοδοι εξατομικευμένης θεραπείας» πρόσθεσε, κατά την ομιλία του σε φόρουμ για τις μελλοντικές τεχνολογίες.

Ο Πούτιν δεν προσδιόρισε ποιους τύπους καρκίνου θα στοχεύουν τα ρωσικά εμβόλια, ούτε με ποιον τρόπο.

Αρκετές χώρες και φαρμακευτικές εταιρείες προσπαθούν να δημιουργήσουν εμβόλια για τον καρκίνο. Πέρυσι η βρετανική κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία BioNTech που έχει την έδρα της στη Γερμανία για την έναρξη κλινικών δοκιμών για «εξατομικευμένες θεραπείες καρκίνου», με στόχο να φθάσουν τους 10.000 πάσχοντες έως το 2030.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες Moderna και Merck & Co αναπτύσσουν ένα πειραματικό εμβόλιο για τον καρκίνο το οποίο στην μέση φάση έρευνας έδειξε ότι μειώνει την πιθανότητα υποτροπής ή θανάτου από μελάνωμα –ο πιο θανατηφόρος καρκίνος του δέρματος- κατά το ήμισυ ύστερα από θεραπεία τριών ετών.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έξι εγκεκριμένα εμβόλια κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) που προκαλεί πολλούς καρκίνους, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας , σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), όπως επίσης και τα εμβόλια κατά της ηπατίτιδας Β (HBV), η οποία μπορεί να οδηγήσει στον καρκίνο του πνεύμονα.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, η Ρωσία ανέπτυξε το δικό της εμβόλιο Sputnik V κατά της COVID-19 το οποίο πούλησε σε ορισμένες χώρες, αν και στο εσωτερικό βρέθηκε αντιμέτωπη με μια γενικευμένη απροθυμία του κόσμου να εμβολιασθεί.

Ο ίδιος ο Πούτιν εμβολιάσθηκε με το εμβόλιο Sputnik σε μια προσπάθεια να πείσει τον κόσμο για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του σκευάσματος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

