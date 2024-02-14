Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα Τετάρτη από τα πυρά ενόπλου στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουάσινγκτον. Οι αστυνομικοί μετέβησαν σε συγκρότημα κατοικιών προκειμένου να συλλάβουν κατηγορούμενο για κακοποίηση ζώου, ο οποίος όμως ταμπουρώθηκε μέσα σε σπίτι και άρχισε να πυροβολεί.

Η επικεφαλής της μητροπολιτικής αστυνομίας Πάμελα Σμιθ είπε ότι όλα ξεκίνησαν γύρω στις 07:30 (τοπική ώρα, 14:30 ώρα Ελλάδος) όταν αστυνομικοί δέχθηκαν πυρά κατά την άφιξή τους στο σημείο.

«Τρεις αστυνομικοί φέρουν τραύματα από σφαίρες, τα οποία δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή τους. Όλοι τους έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο της περιοχής για (να δεχθούν) ιατρική φροντίδα», είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο δίκτυο Fox News.

Ο ένοπλος ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι και αρνείται να παραδοθεί.

Το 2023 η εγκληματικότητα στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ κατέγραψε αύξηση της τάξης του 39% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Ειδικότερα οι ληστείες αυξήθηκαν κατά 67%, ενώ αυξημένες κατά 35% ήταν οι ανθρωποκτονίες, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.