Του Αντώνη Αντζολέτου

Πριν η Ευρώπη οδηγηθεί στις κάλπες η λαϊκή ετυμηγορία των γειτόνων στα βόρεια της χώρας δεν θα αφήσουν αδιάφορη την ελληνική πλευρά. Οι προεδρικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία θα πραγματοποιηθούν σε επτά ημέρες από σήμερα, στις 24 Απριλίου, ενώ στις 8 Μαΐου θα γίνουν και οι βουλευτικές εκλογές. Τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Πρόσφατα ο ηγέτης του εθνικιστικού VMRO δήλωσε πως το όνομα της χώρας του «θα παραμείνει σκέτο Μακεδονία», ενώ στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η υποψήφια πρόεδρος του κόμματος του Κρίστιαν Μίτσκοσκι, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα.

Το VMRO προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστά περίπου διπλάσια από τους σοσιαλδημοκράτες. Υπενθυμίζεται πως η Βόρεια Μακεδονία περιμένει εδώ και πολλά χρόνια στον «προθάλαμο» της Ευρώπης. Η Γαλλία και η Βουλγαρία της έχουν φράξει διαδοχικά το δρόμο. Τι θα συμβεί αν ο Μίτσκοσκι πάρει τα ηνία της χώρας; Με βάση το επίσημο προεκλογικό τους πρόγραμμα είναι δεδομένο πως θα ζητήσουν αναθεώρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών που υπογράφηκε από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Ζόραν Ζάεφ στους Ψαράδες τον Ιούνιο του 2018.



Για να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος της Δημοκρατίας στη γειτονική χώρα απαιτείται ποσοστό άνω του 50%. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί δεύτερος γύρος μεταξύ των δύο πρώτων. Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών θα συμπέσει με τις βουλευτικές εκλογές. Η υποψήφια του VMRO, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα θα περάσει στον δεύτερο γύρο με πιθανότερο αντίπαλο τον νυν πρόεδρο Στέβο Πενταρόφσκι, ο οποίος έχει τη στήριξη του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM). Ο κ.Πενταρόφσκι χαρακτήρισε μια πιθανή ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών ως τη «μεγαλύτερη πολιτική ανοησία και ταυτόχρονα μια τραγωδία», διότι όπως επεσήμανε «θα μείνουμε ολομόναχοι. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι πολιτικές ηγεσίες πίεζαν συστηματικά για την ένταξη στο ΝΑΤΟ εδώ και 30 χρόνια, στόχος ήταν να αποκτήσουμε μόνιμη ασφάλεια».

Η συμφωνία που πραγματοποιήθηκε πριν από σχεδόν έξι χρόνια δεσμεύει απολύτως τους γείτονες και δεν μπορεί να αλλάξει μονομερώς. Η ελληνική πλευρά είναι σαφές πως τηρεί στάση αναμονής περιμένοντας να δει τα αποτελέσματα των εκλογών. Αν και το VMRO έχει δείξει εδώ και χρόνια τις διαθέσεις του, δεν αποκλείεται όσα λέγονται αυτή τη στιγμή να αποτελούν «προεκλογικές κορώνες». Δεν θα γινόταν, άλλωστε οποιοδήποτε σχόλιο από την Αθήνα προεκλογικά που θα μπορούσε να θεωρηθεί παρέμβαση στις εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες της Βόρειας Μακεδονίας.

Υπενθυμίζεται πως από τη στιγμή που δεν υπάρξουν οι απαιτούμενες αλλαγές στις ονομασίες των δημοσίων εγγράφων και στα διαβατήρια (οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί) εντός πέντε ετών, αυτά δεν θα μπορούν να γίνονται δεκτά στην Ε.Ε. Η προθεσμία αυτή έχει ήδη παρέλθει, και πιθανότητα παράτασης δεν υπάρχει.

Πηγή: skai.gr

