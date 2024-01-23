Αφγανιστάν: Άνοιξαν και πάλι τα σύνορα με το Πακιστάν

Τα σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν άνοιξαν και πάλι σήμερα έπειτα από δέκα ημέρες που παρέμειναν κλειστά με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό χιλιάδων φορτηγών, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των δύο χωρών.

Πακιστανός αξιωματούχος στα σύνορα επιβεβαίωσε στο AFP, υπό τον όρο της ανωνυμίας, το εκ νέου άνοιγμα των συνόρων, εξηγώντας πως αυτό κατέστη δυνατό έπειτα από διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισλαμαμπάντ και την Καμπούλ.

«Συμφωνήθηκε στη διάρκεια των συνομιλιών πως μέχρι τις 31 Μαρτίου οι Πακιστανοί και οι Αφγανοί οδηγοί μπορούν να περνούν τα σύνορα χωρίς βίζα ή διαβατήριο», εξήγησε.

«Ωστόσο από την 1η Απριλίου, η βίζα και το διαβατήριο θα είναι και τα δύο υποχρεωτικά», πρόσθεσε.

Αφγανός αξιωματούχος στο συνοριακό φυλάκιο Τορκχάμ, ο Αμπντούλ Τζαμπάρ Χικμάτ, εξήγησε πως "τα φορτηγά μπορούσαν να περάσουν", καθώς το Πακιστάν αποδέχθηκε τελικά οι Αφγανοί οδηγοί «να μην έχουν ούτε διαβατήρια ούτε βίζα» για να εισέλθουν στο έδαφός του.

Πολλοί Αφγανοί δεν έχουν διαβατήρια.

Ο Μοχάμεντ Ουμέρ, οδηγός φορτηγού, δήλωσε στο AFP ότι περίμενε 11 ημέρες στο Τορκχάμ μέχρι να ξανανοίξει ο δρόμος προς το Πακιστάν.

"Είμαστε πολύ κουρασμένοι, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Δεν υπάρχει άλλη δουλειά" είπε. "Το αίτημά μας, είναι να λύνονται τα προβλήματα" οριστικά.

Το φυλάκιο της Τορκχάμ, που είναι συνήθως πολύ δραστήριο, έκλεισε πολλές φορές τους τελευταίους μήνες αφού το Ισλαμαμπάντ ώθησε τους Αφγανούς χωρίς χαρτιά να εγκαταλείψουν το Πακιστάν και ενίσχυσε τις απαιτήσεις για την είσοδο στη χώρα.

Τουλάχιστον μισό εκατομμύριο Αφγανοί έχουν επιστρέψει στο Πακιστάν από τα μέσα Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Η Τορκχάμ έκλεισε εκ νέου στις 12 Ιανουαρίου για τα εμπορικά οχήματα και τους ταξιδιώτες που ήθελαν να μεταβούν στο Πακιστάν για ιατρικούς λόγους.

Από τότε, χιλιάδες φορτηγά αποκλείστηκαν στο σημείο, μερικά από τα οποία μετέφεραν ευπαθή προϊόντα διατροφής.

Το συνοριακό φυλάκιο Τσαμάν (Πακιστάν)/Σπιν Μπολντάκ (Αφγανιστάν), το δεύτερο μεγαλύτερο μεταξύ των δύο χωρών παρέμενε, αντίθετα, κλειστό σήμερα, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.

Οι σχέσεις Πακιστάν-Αφγανιστάν είναι πολύ τεταμένες τους τελευταίους μήνες, με το Ισλαμαμπάντ να κατηγορεί την Καμπούλ ότι αφήνει ισλαμιστές μαχητές να ετοιμάζουν στο αφγανικό έδαφος επιθέσεις εναντίον του Πακιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

