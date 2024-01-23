Η αμερικανική CIA δημοσιοποίησε ένα καλογυρισμένο βίντεο στη ρωσική γλώσσα σε μια προσπάθεια να πιέσει εργαζομένους στη ρωσική υπηρεσία πληροφοριών να αλλάξουν πλευρά για να εργαστούν ως διπλοί πράκτορες για την Ουάσινγκτον.

Ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς δήλωσε τον Ιούλιο ότι η δυσαρέσκεια μεταξύ κάποιων Ρώσων για τον πόλεμο στην Ουκρανία δημιουργεί μια σπάνια ευκαιρία για τη στρατολόγηση κατασκόπων και ότι η CIA δεν αφήνει την ευκαιρία αυτή να χαθεί.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της CIA στην πλατφόρμα Χ, απευθύνεται σε αυτούς που υπαινίσσεται ότι είναι Ρώσοι πατριώτες που εργάζονται στην κοινότητα των μυστικών πληροφοριών, οι οποίοι μπορεί να νιώθουν προδομένοι από αυτό που χαρακτηρίζει διαφθορά σε κύκλους της ελίτ και τις ελλείψεις στον εξοπλισμό και την τροφοδοσία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

«Οι άνθρωποι γύρω σας ίσως να μην θέλουν να ακούσουν την αλήθεια. Αλλά εμείς θέλουμε. Δεν είστε ανίσχυροι», αναφέρεται στο βίντεο, στο τελευταίο μιας σειράς με βίντεο στρατολόγησης που έχουν στόχο τη Ρωσία, πριν δοθούν λεπτομέρειες για τον τρόπους επικοινωνίας με τη CIA.

Υπό τους ήχους μελαγχολικής, κλασσικής μουσικής, ο βασικός φανταστικός χαρακτήρας του βίντεο είναι ένας μη κατονομαζόμενος 35χρονος άνδρας, υπάλληλος της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, που περιγράφει τον εαυτό του ως πατριώτη που αγαπά τη Ρωσία και που κάποτε υπηρέτησε ως αλεξιπτωτιστής.

«Έχω αρκετό κουράγιο για να αντιμετωπίσω αυτή την προδοσία;», φέρεται να δηλώνει στο βίντεο, πριν αναφέρει πως έχει συνειδητοποιήσει ότι ο πραγματικός εχθρός βρίσκεται εντός της Ρωσίας με τη μορφή μια διεφθαρμένης ηγεσίας και ελίτ.

«Η ανώτατη ηγεσία έχει ξεπουλήσει τη χώρα για παλάτια και γιοτ σε μια περίοδο κατά την οποία οι στρατιώτες μας μασούν σάπιες πατάτες και πυροβολούν με προϊστορικά όπλα. Οι άνθρωποί μας αναγκάζονται να δωροδοκήσουν απλά και μόνο για να βρουν δουλειά», δηλώνει ο άνδρας ενώ στο βίντεο εικόνες από το ρωσικό χειμώνα εναλλάσσονται με εικόνες από ακριβές λιμουζίνες επισήμων και πλούσιους Ρώσους που κάνουν προπόσεις.

Ο φανταστικός χαρακτήρας λέει ότι ο πατριωτισμός του τον έκανε να αναλάβει δράση και να εργαστεί με τη CIA και η τελευταία εικόνα στο βίντεο δείχνει έναν καλοντυμένο άνδρα να επικοινωνεί με τη CIA μέσω κινητού από μια χιονισμένη αυλή.

Το Κρεμλίνο δηλώνει πως γίνονται τα πάντα για να διασφαλιστεί ότι ο ρωσικός στρατός έχει τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να επιτύχει στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως τη χαρακτηρίζει η Μόσχα, στην Ουκρανία. Έχει απορρίψει ως ψευδείς τους διάφορους ισχυρισμούς περί διαφθοράς και αντέδρασε απαξιωτικά στο βίντεο.

«Ξέρετε, η πρακτική αυτή είναι αρκετά συνηθισμένη, υπηρεσίες πληροφοριών σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν πολύ συχνά τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να στρατολογήσουν νέους εργαζομένους. Και το κάνουν όλη την ώρα, η CIA το κάνει κάθε χρόνο», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ υπονόησε ότι η CIA έκανε λάθος με τη δημοσιοποίηση του βίντεο στην πλατφόρμα Χ, το πρώην Twitter, που έχει απαγορευθεί στη Ρωσία, και στο οποίο η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο μέσω εικονικο ιδιωτικών δικτύων (VPN), πολλά εκ των οποίων επίσης είναι απαγορευμένα.

«Κάποιος πρέπει να πει στη CIA ότι στη χώρα μας το (ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης) VKontakte είναι πολύ πιο δημοφιλές από το απαγορευμένο Χ. Και ότι το κοινό του VKontakte είναι πολύ μεγαλύτερο», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

