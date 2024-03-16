Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν οδήγησε δημοσίως αυτοκίνητο που του δόθηκε από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια «σαφή απόδειξη» της ενίσχυσης της φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Πιονγκγιάνγκ και η Μόσχα έχουν αναπτύξει πιο στενούς δεσμούς από τότε που ο Κιμ συνάντησε τον Πούτιν στη Ρωσία τον Σεπτέμβριο και δεσμεύθηκε να ενισχύσει τη στρατιωτική συνεργασία. Οι δύο ηγέτες αρνούνται τις κατηγορίες της Δύσης ότι η Βόρεια Κορέα εφοδιάζει τη Ρωσία με οβίδες και πυραύλους που χρησιμοποιούνται στην εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία.

Το γεγονός ότι ο Κιμ οδήγησε, χθες, τη ρωσική λιμουζίνα Aurus είναι «μια σαφής απόδειξη της φιλίας Βόρειας Κορέας-Ρωσίας, που αναπτύσσεται με ολοκληρωμένο τρόπο σε νέα κλίμακα», ανέφερε η αδελφή του ηγέτη Κιμ Γιο Τζονγκ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο KCNA.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε χθες ασκήσεις της αεροπορίας και ζήτησε «ρεαλιστική» προετοιμασία για μάχη, ανέφερε το KCNA, μετά την ολοκλήρωση αυτή την εβδομάδα κοινών ετήσιων γυμνασίων της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ.

«Μόνο τα ρεαλιστικά γυμνάσια που συνδέονται άμεσα με τις πολεμικές επιχειρήσεις μπορούν να προετοιμάσουν τους στρατιώτες ως πραγματικούς πολεμιστές μάχης», ανέφερε ο Κιμ, σύμφωνα με το KCNA.

Ο Κιμ παρευρέθηκε επίσης χθες στα εγκαίνια μια μονάδας θερμοκηπίων, σύμφωνα με το KCNA. Με βάση τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στα στρατιωτικά γυμνάσια και την τελετή εγκαινίων παρευρέθηκε και η κόρη του Κιμ, η Τζου Άε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.