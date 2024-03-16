Το πρώτο πλοίο της ισπανικής ΜΚΟ Open Arms, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια από τον ανθρωπιστικό διάδρομο της Κύπρου, έφτασε χθες τη νύχτα στη Γάζα και ξεφόρτωσε 200 τόνους τροφίμων σε πλωτή αποβάθρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποφευχθεί η λιμοκτονία των κατοίκων.

«Παρά το σκοτάδι και τις δυσκολίες, η δουλειά δεν σταματάει στη Γάζα για να ξεφορτώσουμε τους 200 τόνους τροφής της WCK (...) Ελπίζουμε ότι αυτός ο διάδρομος που ανοίγουμε σήμερα θα αποτελέσει δρόμο παράλληλο με τους χερσαίους για να ανακουφιστούν η πείνα και τα δεινά των κατοίκων της Γάζα» έγραψε στο Χ η Open Arms.

«Η WKC ξεφορτώνει σχεδόν 200 τόνους ρυζιού, αλευριού, πρωτεϊνών και πολλών ακόμη, που έφθασαν διά θαλάσσης. Την ίδια στιγμή που εκφορτώνεται αυτό το φορτίο, το δεύτερο πλοίο μας προετοιμάζεται να φύγει από την Κύπρο με εκατοντάδες τόνους επιπλέον τρόφιμα», ανέφερε με ικανοποίηση η αμερικανική ΜΚΟ μέσω X (του πρώην Twitter).

Despite the darkness and difficulties, activity does not stop on the ground in #Gaza to unload the 200 tons of food by @WCKitchen while the @openarms_found team provides support from the water. We witness from the sea the devastation on land. Hopefully, this corridor we… pic.twitter.com/Q8tm0E6NgG — Open Arms ENG (@openarms_found) March 15, 2024

Μολονότι το πλοίο της Open Arms μπόρεσε να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας, όπου δεν υπάρχει κανένα εμπορευματικό λιμάνι, για να εκφορτώσει, υποβλήθηκε εκ των προτέρων σε «πλήρη έλεγχο ασφαλείας», τόνισε ο ισραηλινός στρατός, που έχει θέσει από την 9η Οκτωβρίου υπό απόλυτη πολιορκία τον θύλακα.

«Θέλω (βοήθεια) για τα παιδιά μου. Θέλω να ζήσουν και να μην πεθάνουν από πείνα. Δεν τρώνε παρά αγριόχορτα, δεν υπάρχει ούτε ψωμί — δεν υπάρχει ψωμί, δεν υπάρχει τίποτα να φας στη Γάζα. Είναι ο μήνας του ραμαζανιού και δεν υπάρχει τίποτα», είπε ο Αμπού Ίσα Ιμπραήμ Φιλφίλ, παλαιστίνιος που πήγε να παρακολουθήσει την άφιξη του πλοίου.

Πέρα από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες, ο ΟΗΕ φοβάται γενικευμένο λιμό στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακο, ειδικά στον βορρά, όπου η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη. Η βοήθεια που φθάνει μέσω χερσαίων οδών εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας αφού επιθεωρηθεί από το Ισραήλ κυρίως στον νότο, στη Ράφα, αλλά η ποσότητά της είναι εντελώς ανεπαρκής για να καλυφθούν οι ανάγκες των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Εξ ου η κούρσα με τον χρόνο για να διανεμηθεί περισσότερη βοήθεια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας με αεροπορικές ρίψεις και τον νέο θαλάσσιο διάδρομο από την Κύπρο.

Πηγή: skai.gr

