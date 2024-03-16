ΟΗΕ: Στη Γάζα, δεν υπάρχουν πια «βρέφη φυσιολογικού μεγέθους»

Στη Γάζα, οι γιατροί δεν βλέπουν πλέον «μωρά φυσιολογικού μεγέθους»: αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δήλωσε χθες Παρασκευή «τρομοκρατημένος» για τις κατά μέσο όρο 180 γυναίκες οι οποίες, πεινασμένες, αφυδατωμένες, φέρνουν παιδιά στον κόσμο στον παλαιστινιακό θύλακο κάθε μέρα.

«Προσωπικά, φεύγω από τη Γάζα αυτή την εβδομάδα με τρόμο για το ένα εκατομμύριο γυναίκες και κορίτσια στη Γάζα, για τις 650.000 γυναίκες σε ηλικία τεκνοποίησης, πάνω απ’ όλα για τις 180 γυναίκες που γεννούν καθημερινά», τόνισε ο Ντόμινικ Άλεν, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) στα παλαιστινιακά εδάφη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ψηφιακά, μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ιερουσαλήμ.

Μπόρεσε να επισκεφθεί κάποια νοσοκομεία όπου εξακολουθούν να λειτουργούν μαιευτήρια στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας — όπου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 31.000 άνθρωποι αφότου άρχισαν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, κατά το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Γιατροί ανέφεραν πως δεν βλέπουν πλέον βρέφη φυσιολογικού μεγέθους (...) Αντιθέτως, τραγικά, βλέπουν περισσότερο βρέφη που γεννιούνται νεκρά και περισσότερους θανάτους νεογνών», συνέχισε ο κ. Άλεν, περιγράφοντας έγκυες «εξαντλημένες, από τον φόβο, από το ότι αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν επανειλημμένα, από την πείνα», από την αφυδάτωση...

«Οι μητέρες θα έπρεπε να παίρνουν τα μωρά τους στην αγκαλιά τους, όχι να τα τυλίγουν σε νεκρικούς σάκους», ξέσπασε.

Υπογράμμισε επίσης την έλλειψη βασικών προϊόντων, όπως τα αναισθητικά για περιπτώσεις που χρειάζονται καισαρικές τομές, και κατήγγειλε την άρνηση των ισραηλινών αρχών να αφήσουν να περάσουν φορτία της UNFPA με βοήθεια, ιδίως «κιτ μαιευτικής», και ότι αφαιρούν είδη όπως φακοί, ή φωτοβολταϊκά πλαίσια.

«Αν μπορούσα να ζωγραφίσω έναν πίνακα όσων είδα και άκουσα όσο ήμουν στη Γάζα (...) είναι εφιάλτης μεγαλύτερος από ανθρωπιστική κρίση, είναι κρίση για την ανθρωπότητα», είπε. «Χειρότερος από ό,τι θα μπορούσα να περιγράψω, από ό,τι δείχνουν οι φωτογραφίες, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε».

Όσα είδε διασχίζοντας τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας είπε πως «του ράγισαν την καρδιά», κάνοντας λόγο για «απερίγραπτα συναισθήματα» στα μάτια των ανθρώπων.

«Όλος ο κόσμος που είδαμε, με τον οποίο μιλήσαμε, ήταν αποστεωμένος, τρομερά αδυνατισμένος, πεινούσε, έκανε χειρονομίες προσπαθώντας να μας πει πως χρειάζεται κάτι να φάει», περιέγραψε.

Αφηγήθηκε ακόμη ότι περνώντας από σημείο ελέγχου του στρατού, είδε «μικρό αγόρι, που ήταν δεν ήταν 5 χρονών, να βαδίζει τρομοκρατημένο, με τα χέρια ψηλά, έχοντα πίσω του την αδελφή του, ένα-δυο χρόνια μεγαλύτερη, που κρατούσε λευκή σημαία».

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

