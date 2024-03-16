Δικαστής της Νέας Υόρκης ανέβαλε χθες Παρασκευή, καταρχήν ως τα μέσα Απριλίου, την ιστορική ποινική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, που προβλεπόταν να αρχίσει την 25η Μαρτίου, για την υπόθεση των κρυφών πληρωμών για την εξαγορά της σιωπής ηθοποιού πορνογραφικών ταινιών Στόρμι Ντάνιελς, δίνοντας νέα ανάπαυλα στον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ (2017-2021), που ελπίζει να επανεκλεγεί τον Νοέμβριο, όταν θα αντιμετωπίσει τον απερχόμενο Τζο Μπάιντεν, επιδιώκει εδώ και μήνες να καθυστερήσει όσο το δυνατόν περισσότερο η έναρξη των τεσσάρων ποινικών δικών που έχει μπροστά του.

Στην υπόθεση των πληρωμών της Ντάνιελς, με την οποία ο κ. Τραμπ είχε εξωσυζυγική σχέση το 2006, «η διαδικασία αναβάλλεται για 30 ημέρες» από τη 14η Μαρτίου, αποφάσισε δικαστής του Μανχάταν.

Την Πέμπτη, ο εισαγγελέας του Μανχάταν, ο Άλβιν Μπραγκ, έδωσε πράσινο φως για την αναβολή της ακροαματικής διαδικασίας για 30 ημέρες.

Που σημαίνει ότι η άνευ προηγουμένου ποινική δίκη, στην οποία ο κ. Τραμπ δεν αποκλείεται να καταδικαστεί σε φυλάκιση, θα αρχίσει στα μέσα Απριλίου.

«Θα συνεχίσουμε τη μάχη για να τερματιστεί αυτή η κίβδηλη υπόθεση», τόνισε εκπρόσωπος του 77χρονου μεγιστάνα των ακινήτων.

Οι συνήγοροι του Ντόναλντ Τραμπ ζητούσαν αναβολή για 90 ημέρες και να υπάρξει αναμονή ωσότου το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί για την ποινική ασυλία του πρώην προέδρου.

Ο επιχειρηματίας χαρακτηρίζει «απάτη» τη δίωξή του για τις πληρωμές στη Στόρμι Ντάνιελς και διαψεύδει πως είχε σχέση με τη γυναίκα αυτή, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Κλίφορντ.

Κατηγορείται πως παραχάραξε έγγραφα του ομίλου του Trump Organization για να αποκρύψει την καταβολή 130.000 δολαρίων στην Κλίφορντ πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2016, τις οποίες κέρδισε.

Τον βαραίνουν στην υπόθεση αυτή 34 κατηγορίες, που επισύρουν ποινή φυλάκιση ως και 4 ετών.

Ο κ. Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις προσφυγές και τις ενστάσεις και στις τέσσερις ποινικές δίκες που έχει μπροστά του, με την ελπίδα πως δεν θα δικαστεί προτού γίνουν οι εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Μπόρεσε έτσι να εξασφαλίσει την αναβολή δίκης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον που θα ξεκινούσε την 4η Μαρτίου και αφορούσε την προσπάθειά του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020. Η δίκη αυτή αναβλήθηκε ωσότου αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο για το ζήτημα της ενδεχόμενης ασυλίας του — κάτι που δεν αναμένεται να γίνει πριν από τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο.

Ενώ η δίκη του για την υπόθεση του χειρισμού απορρήτων, που αρχικά θα ξεκινούσε την 20ή Μαΐου, αναμένεται να αναβληθεί για αρκετούς μήνες.

Στην Τζόρτζια, στη δίκη του για την προσπάθεια ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020, απορρίφθηκε χθες αίτημα εξαίρεσης της εισαγγελέως, αλλά ζητήθηκε αναδιοργάνωση της ομάδας του. Η απόφαση αίρει σημαντικό εμπόριο για τη διεξαγωγή αυτή της δίκης, για την οποία πάντως δεν έχει οριστεί ακόμη το χρονοδιάγραμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.