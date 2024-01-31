Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν μια ετήσια συζήτηση για την οικονομική βοήθεια που δίδεται στην Ουκρανία, με την ελπίδα να αρθεί το βέτο του στη στήριξη των 50 δισεκ. ευρώ, όπως δήλωσαν σήμερα Ευρωπαίοι αξιωματούχοι την παραμονή έκτακτης συνόδου κορυφής.

«Υπάρχει μια πρόταση…που σαφώς τείνει το χέρι στην Ουγγαρία», δήλωσε σε δημοσιογράφους Ευρωπαίος διπλωμάτης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Κατά την αυριανή σύνοδο στις Βρυξέλλες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα προσπαθήσουν να πείσουν τον Βίκτορ Ορμπάν –τον πιο κοντινό σύμμαχο της Μόσχας εντός της ΕΕ—για να άρει την αντίθεσή του στην παροχή αυτής της βοήθειας των 50 δισεκ. ευρώ σε τέσσερα χρόνια, κάτι που έχει απεγνωσμένα ανάγκη το Κίεβο.

Η Ουγγαρία ζητεί να μπορεί να γίνεται μια ετήσια αναθεώρηση των κεφαλαίων αυτών αλλά οι άλλες χώρες της ΕΕ δεν θέλουν να της δώσουν αυτές τις τακτικές ευκαιρίες για να ασκήσει βέτο.

Ο εθνικιστής ηγέτης έχει κατηγορηθεί ότι εκβιάζει την ΕΕ για να εξασφαλίσει την καταβολή ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονται για τη χώρα του αλλά που τώρα είναι ‘παγωμένα’ από τις Βρυξέλλες, λόγω των παραβιάσεων του κράτους δικαίου για τις οποίες κατηγορείται η Βουδαπέστη.

Η λύση που προτείνεται από την ΕΕ είναι να διοργανώνεται μια ετήσια συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαίων ηγετών για την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία αλλά χωρίς να δίδεται η δυνατότητα βέτο.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι πρόκειται για «ένα βήμα προς την Ουγγαρία», αναγνωρίζοντας ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει συμφωνία επί αυτής της πρότασης από την πλευρά των Ούγγρων διαπραγματευτών.

Ο υψηλόβαθμος αυτός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, εκτίμησε ότι υπάρχουν «περισσότερες θετικές ενδείξεις» απ’ ό,τι στο τέλος του 2023, όταν ο Βίκτορ Ορμπάν, αντίθετα προς τις απόψεις των υπόλοιπων 26 αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, μπλόκαρε τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Στην περίπτωση που δεν καταφέρουν να πείσουν τον Ούγγρο ομόλογό τους, οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν υποσχεθεί να βρουν μια λύση για να συνεχίσουν να στηρίζουν οικονομικά την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

