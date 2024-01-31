Εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες στο καρναβάλι της Βενετίας θα απολαύσουν φέτος-- ενδεχομένως για τελευταία φορά-- τη δωρεάν πρόσβαση στην ιστορική πόλη της Ιταλίας προτού τεθεί σε ισχύ το πολυσυζητημένο μέτρο του εισιτηρίου που έχει στόχο να μειωθεί ο αριθμός των επισκεπτών.

Το Καρναβάλι, το οποίο έχει τις ρίζες του στον Μεσαίωνα, φημίζεται για τις χαρακτηριστικές μάσκες που φορούν οι συμμετέχοντες και για μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων σε μια από τις ιταλικές πόλεις με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.

Το φετινό θα φιλοξενήσει περισσότερα από 50 σόου στο διάστημα 27 Ιανουαρίου-13 Φεβρουαρίου.

Το 2023, το Καρναβάλι συγκέντρωσε δύο εκατομμύρια επισκέπτες που πέρασαν την νύχτα στα καταλύματα της πόλης και έκαναν τζίρο τρία δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα δεδομένα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Μικρών Επιχειρήσεων (CNA) της Ιταλίας.

Η Βενετία με τα γραφικά κανάλια και τα αναγεννησιακά της κτίρια, έχει πληγεί από τον αντίκτυπο του μαζικού τουρισμού εδώ και χρόνια και για τον λόγο αυτόν θέσπισε ένα πιλοτικό μέτρο που θα τεθεί σε ισχύ από τις 25 Απριλίου με στόχο να περιορίσει τον αυξανόμενο αριθμό των επισκεπτών της μιας ημέρας.

"Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ Ιανουάριο και δεν μπορώ να πιστέψω τα τόσο μεγάλα πλήθη, επομένως αν αρχίσουμε να πληρώνουμε νομίζω ότι είναι αρκετά δίκαιο", λέει η Λιν Κιρ από τη Βρετανία.

Ο Σιμόνε Βεντουρίνι, ο επικεφαλής του τομέα τουρισμού του δημοτικού συμβουλίου, δήλωσε ότι οι 29 ημέρες που επιλέγησαν αυτό τον χρόνο για την εφαρμογή του πιλοτικού εισιτηρίου είναι μια περίοδος που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα συγκέντρωνε πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών.

"Αυτό το μέτρο θα έχει διττό αποτέλεσμα, πρώτα επικοινωνιακό, επειδή θα δώσει στον κόσμο την εντύπωση ότι δεν είναι καλή ιδέα να προγραμματίσει επίσκεψη εκείνες τις ημέρες. Ταυτόχρονα, θα δώσει την εικόνα μιας καλύτερης οργάνωσης για τις τουριστικές ροές", είπε.

Τέσσερις χιλιάδες επισκέπτες έχουν ήδη κάνει κράτηση για το διάστημα εκείνων των 29 ημερών μέσω μιας επίσημης εφαρμογής, πρόσθεσε.

Δεν θα υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα ή σύστημα ελέγχου εισιτηρίων με μπάρες, αλλά οι αρχές θα πραγματοποιούν ελέχγους στα σημεία εισόδου των νήσων που συνθέτουν την πόλη.

Οι τουρίστες που δεν θα καταβάλουν το εισιτήριο των πέντε ευρώ θα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο μεταξύ 50 και 500 ευρώ.

Παρότι οι ντόπιοι εξαιρούνται από την χρέωση, κάποιοι ανησυχούν ότι οι νέοι κανονισμοί πιθανόν να περιπλέξουν τα πράγματα.

"Μπορεί να είναι πρόβλημα για όλους εκείνους που ζουν λίγο έξω από τη Βενετία και πρέπει να έρθουν εδώ, ίσως για να δουν τους γονείς τους. Αυτοί που μένουν κοντά πρέπει να κάνουν κράτηση. Δεν πληρώνουν, αλλά είναι λίγο δύσκολο", λέει ο Φιλίπο, ένας κάτοικος που ζήτησε να μην γραφτεί το επίθετό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

