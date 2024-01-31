Γερμανία: «Μετωπική» Όλαφ Σολτς - Φρίντριχ Μερτς στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς υπερασπίστηκε σήμερα το έργο της κυβέρνησής του απέναντι στην κριτική του αρχηγού του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2024. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν μόνο στην ανάγκη αντίστασης στην ακροδεξιά και συνέχισης της στήριξης της Ουκρανίας.

«Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, ως δημοκράτες», δήλωσε ο καγκελάριος και, απευθυνόμενος στον κ. Μερτς, επέκρινε την στάση της σημερινής ηγεσίας του CDU προς την πρώην αρχηγό του και καγκελάριο 'Αγγελα Μέρκελ. «Θα έπρεπε να είστε υπερήφανοι για όσα πέτυχε η αρχηγός της κυβέρνησής σας. Αυτό που κάναμε τότε ήταν σωστό!», τόνισε ο κ. Σολτς, αναφερόμενος στη συνεργασία του με την κυρία Μέρκελ στην προηγούμενη κυβέρνηση.

Απαντώντας στην κριτική περί καθυστερήσεων, ο Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι «επιταχύναμε όπου ήταν απαραίτητη η επιτάχυνση» και απέρριψε τον ισχυρισμό του κ. Μερτς ότι η Γερμανία δεν έχει μέχρι τώρα ανταποκριθεί στο κάλεσμα του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για συνεργασία. «Σας άπλωσε το χέρι του, πιάστε το», είπε χαρακτηριστικά ο αρχηγός του CDU, για να απαντήσει ο καγκελάριος ότι με τον Εμανουέλ Μακρόν έχει ήδη συμφωνήσει σχετικά με την αντίδραση που θα έχουν σε ενδεχόμενες διεθνείς πολιτικές εξελίξεις. «Πρέπει να είναι σαφές προς όλους: αν ο κόσμος γίνει ακόμη πιο δύσκολος, ενδεχομένως με το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει ακόμη πιο ισχυρή. Η Γαλλία και η Γερμανία θα πρέπει τότε να αναλάβουν αυτό το καθήκον (…) Η Ευρώπη είναι το ισχυρότερο εθνικό συμφέρον μας», ανέφερε ο κ. Σολτς.

Οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν πάντως τις διαδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων κατά της AfD. «Αυτά που συζητούνται στην AfD σχετικά με την "επαναμετανάστευση", θυμίζουν τις πιο σκοτεινές σελίδες της γερμανικής ιστορίας», δήλωσε ο κ. Σολτς. Ο κ. Μερτς από την πλευρά του καλωσόρισε τις διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς , διευκρίνισε ωστόσο ταυτόχρονα ότι δεν είναι όλοι οι ψηφοφόροι της AfD ακροδεξιοί. «Πολλοί από αυτούς είναι κυρίως απογοητευμένοι - από την κακή κυβέρνηση. Ακόμη και μια μέτρια κυβέρνηση, θα σήμαινε ότι η AfD θα έπαιρνε λιγότερες ψήφους», σημείωσε.

Ο Φρίντριχ Μερτς άσκησε ακόμη δριμεία κριτική στην κυβερνητική πολιτική των προνοιακών επιδομάτων. «Από κόμμα των εργαζομένων, τώρα έχετε γίνει κόμμα της επιδοτούμενης ανεργίας», δήλωσε ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός και επανέλαβε ότι χρειάζεται αναθεώρηση των επιδομάτων, καθώς, «εάν το επίδομα είναι πολύ γενναιόδωρο, κανείς δεν θα αναζητά πλέον κανονική εργασία». Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι δεν έχει αποδεχθεί καμία εισήγηση συνεργασίας της αντιπολίτευσης, γι' αυτό και το κόμμα του δεν υπέβαλε ούτε μία πρόταση τροπολογίας στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

«Οικονομική τεχνογνωσία μηδέν!», αντέτεινε ο Όλαφ Σολτς και υποστήριξε ότι το έργο της αντιπολίτευσης δεν προσφέρει καμία οικονομική προοπτική, καμία προοπτική για την εξασφάλιση θέσεων στην Γερμανία». Σήμερα η Γερμανία έχει το υψηλότερο επίπεδο απασχόλησης στην ιστορία της, συνέχισε και παρέπεμψε ακόμη στην αύξηση του κατώτατου μισθού, στις φοροελαφρύνσεις για τους χαμηλόμισθους. «Δεν έχετε ιδέα από τη σύγχρονη γερμανική οικονομία», επανέλαβε σε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους, ενώ τόνισε τη δυσμενή διεθνή συγκυρία η οποία επιβαρύνει την κατάσταση και στην Γερμανία.

Σχετικά με την Ουκρανία, ο καγκελάριος υπογράμμισε την αποφασιστικότητα του Βερολίνου να συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο. «Η Γερμανία είναι μετά τις ΗΠΑ η χώρα που βοηθά περισσότερο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε. Πρέπει να υποστηρίξουμε την Ουκρανία στον αγώνα της για την ελευθερία. Είναι η υποχρέωσή μας για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη», δήλωσε και ζήτησε περισσότερη στήριξη και από άλλες χώρες της ΕΕ.

