Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νύφη έρχεται με μίνι και ο γαμπρός καταρρέει - Δείτε το viral video

Η νύφη εμφανίζεται με άκρως αποκαλυπτικό νυφικό και αθλητικά παπούτσια και ο νεαρός γαμπρός παθαίνει «εγκεφαλικό»

viral

Τον γύρο του διαδικτυακού κόσμου έχει κάνει από χθες ένα βίντεο από γάμο, στον οποίο η νύφη εμφανίζεται με άκρως αποκαλυπτικό και σούπερ μίνι νυφικό και αθλητικά παπούτσια  και ο νεαρός γαμπρός παθαίνει «εγκεφαλικό». 

Η αντίδραση του «καημένου» γαμπρού όταν βλέπει την αγαπημένη του έχει προκαλέσει το γέλιο αλλά και την συμπόνια χιλιάδων χρηστών – ήδη το βίντεο έχουν παρακολουθήσει πάνω από 16 εκατομμύρια άνθρωποι!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Viral
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark