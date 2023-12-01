Τον γύρο του διαδικτυακού κόσμου έχει κάνει από χθες ένα βίντεο από γάμο, στον οποίο η νύφη εμφανίζεται με άκρως αποκαλυπτικό και σούπερ μίνι νυφικό και αθλητικά παπούτσια και ο νεαρός γαμπρός παθαίνει «εγκεφαλικό».
Poor dude was embarrassed and disappointed at the same time pic.twitter.com/CyEEEpQaar— Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld_) November 30, 2023
Η αντίδραση του «καημένου» γαμπρού όταν βλέπει την αγαπημένη του έχει προκαλέσει το γέλιο αλλά και την συμπόνια χιλιάδων χρηστών – ήδη το βίντεο έχουν παρακολουθήσει πάνω από 16 εκατομμύρια άνθρωποι!
Meh... could have been worse: pic.twitter.com/GQKXYyBUfB— Phat3lvis (@phat3lvis) November 30, 2023
The moment he knew that he F'd up...😅🤌 pic.twitter.com/krLJaEZuPx— Aaron Nelson (@AaronNelson408) November 30, 2023
- FT: Το Ισραήλ σχεδιάζει «μακροχρόνιο πόλεμο» στη Γάζα με στόχο την εξόντωση της Χαμάς
- Τέλος η εκεχειρία Ισραήλ - Χαμάς: Ο εφιάλτης επέστρεψε στη Γάζα - Οι βομβαρδισμοί άρχισαν ξανά ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις - Δείτε βίντεο
- Στην Κίνα ο πρώτος πρεσβευτής των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν στο εξωτερικό
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.