Τον γύρο του διαδικτυακού κόσμου έχει κάνει από χθες ένα βίντεο από γάμο, στον οποίο η νύφη εμφανίζεται με άκρως αποκαλυπτικό και σούπερ μίνι νυφικό και αθλητικά παπούτσια και ο νεαρός γαμπρός παθαίνει «εγκεφαλικό».

Poor dude was embarrassed and disappointed at the same time pic.twitter.com/CyEEEpQaar November 30, 2023

Η αντίδραση του «καημένου» γαμπρού όταν βλέπει την αγαπημένη του έχει προκαλέσει το γέλιο αλλά και την συμπόνια χιλιάδων χρηστών – ήδη το βίντεο έχουν παρακολουθήσει πάνω από 16 εκατομμύρια άνθρωποι!

The moment he knew that he F'd up...😅🤌 pic.twitter.com/krLJaEZuPx — Aaron Nelson (@AaronNelson408) November 30, 2023

Πηγή: skai.gr

