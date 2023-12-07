Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ, όταν μια 14χρονη μαθήτρια πυροβόλησε και σκότωσε, έναν συμμαθητή/συμμαθήτριά της (δεν έχει διευκρινιστεί) και τραυμάτισε πολλούς ακόμα προτού αυτοκτονήσει στο σχολείο της στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ, ανακοίνωσε την Πέμπτη η αστυνομία.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας, ένα 14χρονο κορίτσι έφερε στο σχολείο ένα κυνηγετικό όπλο, με το οποίο πυροβόλησε τους συμμαθητές της», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας.

«Ως αποτέλεσμα του επεισοδίου, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν (ένας από αυτούς ο δράστης), πέντε τραυματίστηκαν και τώρα έχουν μεταφερθεί σε ιατρική μονάδα»

Βίντεο από την εκκένωση του σχολείου

🇷🇺 #BREAKING: Video of the evacuation of kids from the school in Bryansk, Russia, where the shooting occurred. We remind you that the shooter was a girl of 14 years old. 2 dead, 4 wounded. The shooter committed suicide.#Russia #shooting #Putin #activeshooting #shooter pic.twitter.com/aizfcKRTgT — Attentive Media (@AttentiveCEE) December 7, 2023

Ανακρίθηκε ο πατέρας

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο πατέρας της 14χρονης ανακρίθηκε από τις αρχές.

«Προσπαθούν να μάθουν πώς ήταν αποθηκευμένο το όπλο στο σπίτι, πώς το παιδί μπόρεσε να το πάρει και αν (ο πατέρας) είχε διδάξει στο νεαρό κορίτσι πώς να πυροβολεί», είπε στο Tass μια πηγή που πρόσκειται στις έρευνες.

Με τα επεισόδια αυτού του τύπου να αυξάνονται στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, οι αρχές έχουν καταστήσει αυστηρότερη τη νομοθεσία για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία, η οποία ήταν ήδη πολύ περιοριστική.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 11 παιδιά, κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε σχολείο στο Ιζχέβσκ, στην κεντρική Ρωσία, από έναν πρώην μαθητή του ιδρύματος, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Τον Απρίλιο του 2022, ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε ένα νηπιαγωγείο και σκότωσε δύο παιδιά καθώς και έναν δάσκαλο, προτού αυτοκτονήσει, στην περιοχή Ουλιάνοφσκ, επίσης στην κεντρική Ρωσία.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, ένας 19χρονος φοιτητής σκότωσε 6 άτομα στο πανεπιστήμιο του Περμ. Έχοντας επιζήσει, δικάστηκε και καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2022 σε ισόβια κάθειρξη.

Το πιο αιματηρό επεισόδιο αυτού του τύπου χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2018, όταν ένας μαθητής Γυμνασίου σκότωσε 19 ανθρώπους πριν αυτοκτονήσει σε ένα Λύκειο στο Κερτς, στην ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.

Μετά αυτή την τραγωδία ο πρόεδρος της χώρας Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε την «παγκοσμιοποίηση», υποστηρίζοντας ότι το φαινόμενο των πυροβολισμών στα σχολεία προήλθε από τις ΗΠΑ.

Το Μπριάνσκ είναι μια από τις αρκετές νότιες περιφέρειες όπου έχουν σημειωθεί διασυνοριακές επιθέσεις στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία και όπου η Μόσχα έχει ενθαρρύνει τη συγκρότηση μονάδων αυτοάμυνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.