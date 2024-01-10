Μπρετόν: Ο Τραμπ είχε πει ότι δεν θα βοηθούσε την Ευρώπη σε περίπτωση πολέμου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα βοηθήσουν ποτέ την Ευρώπη εάν δεχθεί επίθεση, θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ που είναι ήδη νεκρό, είχε πει το 2020 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με τον επίτροπο Τιερί Μπρετόν.

«Πρέπει να καταλάβετε ότι εάν η Ευρώπη δεχθεί επίθεση, δεν θα έρθουμε ποτέ να σας βοηθήσουμε και να σας υποστηρίξουμε», αφηγήθηκε ο Μπρετόν ότι είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης – στην οποία συμμετείχε ο ευρωπαίος επίτροπος – στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, τον Ιανουάριο του 2020.

«Παρεμπιπτόντως, το ΝΑΤΟ είναι νεκρό» και «θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ», είπε επίσης ο Τραμπ, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Κομισιόν. Εν συνεχεία, ο Μπρετόν είπε πως ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε: «Μου χρωστάτε 400 δισεκατομμύρια δολάρια! Γιατί δεν πληρώσατε, εσείς οι Γερμανοί, όσα έπρεπε να πληρώσετε για την άμυνα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2024, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που προβλέπουν μια αμφίρροπη αναμέτρησή του με αντίπαλο τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Στην προηγούμενη θητεία του στον Λευκό Οίκο (2017-2021), ο Τραμπ είχε έρθει κατ’ επανάληψη σε ρήξη με παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ σχετικά με το εμπόριο και τις αμυντικές δαπάνες. Στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, δεν έχει δώσει παρά ελάχιστες ενδείξεις για την εξωτερική πολιτική που σκοπεύει να ακολουθήσει εάν εξασφαλίσει μια δεύτερη προεδρική θητεία. Ο ισχυρισμός ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία εντός 24 ωρών, είχε προκαλέσει ανησυχία σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Εκπρόσωπος του προεκλογικού επιτελείου του Μπάιντεν σχολίασε: «Η αντίληψη ότι θα εγκατέλειπε τους συμμάχους μας εάν δεν γινόταν αυτό που ήθελε, καταδεικνύει αυτό που ήδη γνωρίζουμε για τον Ντόναλντ Τραμπ: ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τον εαυτό του!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

