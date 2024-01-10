Ο βούλγαρος υφυπουργός Άμυνας Ατανάς Ζαπριάνοφ θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα υπογράψει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των κυβερνήσεων της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας για τη σύσταση ναυτικής ομάδας για την εξουδετέρωση των ναρκών στη Μαύρη Θάλασσα (MCM Black Sea), ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Η επίσημη υπογραφή θα πραγματοποιηθεί αύριο, 11 Ιανουαρίου. Η απόφαση για την έγκριση του μνημονίου από τη βουλγαρική πλευρά ελήφθη σε κυβερνητική συνεδρίαση στις 13 Δεκεμβρίου 2023.

Η σύσταση της ναυτικής ομάδας εξουδετέρωσης ναρκών στη Μαύρη Θάλασσα (MCM Black Sea) ξεκίνησε από την Τουρκία τον Αύγουστο του 2023 με κύριο στόχο την εγγύηση της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών στη Μαύρη Θάλασσα και την αντιμετώπιση της απειλής των ναρκών που προέκυψε μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι δραστηριότητες της MCM Black Sea έχουν απολύτως ειρηνικό χαρακτήρα και δεν στρέφονται εναντίον άλλης χώρας. Η αποστολή αυτή αναμένεται να βοηθήσει στη βελτίωση της αλληλεπίδρασης και των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των συμμετεχόντων, χωρίς να αντικαθιστά την παρουσία του ΝΑΤΟ και τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες αποτροπής και άμυνας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, τον οποίο άρχισε η Ρωσία, οδηγεί σε κινδύνους για την ασφάλεια στην περιοχή, κυρίως όσον αφορά τη ναυτιλία, και προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν αυτοί οι κίνδυνοι, το Πολεμικό Ναυτικό των τριών χωρών θα εμπλακεί στην εκκαθάριση της Μαύρης Θάλασσας από τις νάρκες, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τόντορ Ταγκάρεφ στις αρχές του μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

