Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ψήφισε σε πρώτη ανάγνωση αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για την επιστράτευση

Το ουκρανικό κοινοβούλιο υπερψήφισε σήμερα, σε πρώτη ανάγνωση, ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για την επιστράτευση που έχει στόχο να επιτρέψει στον στρατό να αναπληρώσει τις τάξεις του δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα βουλευτές.

Συνολικά 243 βουλευτές ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου, ενώ ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός τους ήταν 226, όπως ανέφεραν βουλευτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για να υιοθετηθεί ωστόσο το κείμενο θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο κοινοβουλευτικής συζήτησης, θα κατατεθούν προτάσεις για βελτιώσεις και θα ψηφιστεί σε δεύτερη ανάγνωση, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει στη συνέχεια να υπογράψει τον νόμο ώστε να τεθεί σε ισχύ.

Η συζήτηση για την επιστράτευση είναι σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες στην Ουκρανία. Ο ουκρανικός στρατός έχει υποστεί απώλειες, το μέγεθος των οποίων δεν αποκαλύπτεται, και πλέον δυσκολεύεται, σε αντίθεση με την αρχή της σύγκρουσης, να βρει εθελοντές για το μέτωπο.

Το νομοσχέδιο, που συντάχθηκε από την κυβέρνηση, αναμενόταν να εξεταστεί στο Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο, αλλά οι βουλευτές κατέληξαν να το αναπέμψουν για να συνταχθεί εκ νέου.

Το κείμενο που ψηφίστηκε σήμερα προβλέπει την απλοποίηση των διαδικασιών στρατολόγησης και την επιβολή κυρώσεων στους αρνητές στράτευσης. Αντίθετα από το προηγούμενο νομοσχέδιο, αυτό προβλέπει ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να εγκρίνονται από δικαστήριο.

Σύμφωνα με τους επικριτές του, ωστόσο, δεν επιλύει το πρόβλημα της αποστράτευσης αυτών που βρίσκονται στο μέτωπο εδώ και πολύ καιρό.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο ότι ο στρατός του πρότεινε να επιστρατεύσει έως και 500.000 επιπλέον άτομα.

