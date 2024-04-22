Βίντεο της κατάρριψης μη επανδρωμένου αεροσκάφους Hermes-450 Zik της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας από ένα ιρανικής κατασκευής αντιπυραυλικό αεροσκάφος Model 358 πάνω από το νότιο Λίβανο έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα η Χαμάς. Το ιρανικό Model 358 είναι και το ίδιο drone.



«Εικόνες στοχοποίησης και καταστροφής του μη επανδρωμένου αεροσκάφους Hermes 450 του Σιωνιστικού καθεστώτος από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου» αναφέρουν από πλευράς τους οι Φρουροί της Επανάστασης, αναρτώντας το βίντεο της Χεζμπολάχ στο λογαριασμό τους στο Telegram.

Πηγή: skai.gr

που καταστρέφεται από την έναρξη του πολέμου.

