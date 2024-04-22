Το «Πάσχα των Εβραίων» - η βιβλική έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο – γιορτάζεται από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη, 30 Απριλίου.

Στο Ισραήλ, οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι καίνε τα ζυμωμένα τρόφιμα, τα οποία απαγορεύεται να καταναλώσουν κατά τη διάρκεια του Passover (Πέρασμα - Η διάβαση από την Ερυθρά θάλασσα προς τη Γη της Επαγγελίας).

Στην υπερορθόδοξη γειτονιά Mea Shearim στην Ιερουσαλήμ - άνδρες και παιδιά - καίνε τα ζυμωμένα τρόφιμα ως τελική προετοιμασία για τις διακοπές του Πάσχα.

Και τις επτά ημέρες που διαρκεί η γιορτή του Πάσχα καταναλώνεται άζυμος άρτος. Κι αυτό γιατί όταν εγκατέλειψαν την Αίγυπτο δεν είχαν χρόνο να περιμένουν το ζυμάρι να φουσκώσει. Το έψηναν αζύμωτο πάνω στις καυτές πέτρες της ερήμου.

Οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι υπηρετούν στον πόλεμο στο τάγμα Netzah Yehuda, στο οποίο οι ΗΠΑ σκοπεύουν να επιβάλλουν κυρώσεις για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στη Δυτική Οχθη.

Μέχρι το 1999 εξαιρούνταν από την σταρτιωτική θητεία.

Το τάγμα συστάθηκε το 1999 προκειμένου να «χωρέσει» τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των υπερορθόδοξων Εβραίων και άλλων θρησκευόμενων εθνικιστών που υπηρετούν στον στρατό.

Η κυβέρνηση ίδρυσε το τάγμα ως έναν τρόπο οι ομάδες αυτές να υπηρετήσουν στον στρατό επιτρέποντάς τους να διατηρήσουν τις θρησκευτικές πρακτικές τους, όπως δίνοντάς τους χρόνο για προσευχή και μελέτη και περιορίζοντας τις επικοινωνίες τους με γυναίκες στρατιώτες.

Πηγή: skai.gr

