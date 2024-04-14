Λογαριασμός
Βίντεο: Τα μαχητικά F-35I Adir επιστρέφουν στην αεροπορική βάση μετά την υπεράσπιση του εναέριου χώρου του Ισραήλ

Το Ιράν εξαπέλυσε περισσότερες από 300 «απειλές διαφόρων τύπων» προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων κρουζ, δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του IDF

Ένα βίντεο όπου τα μαχητικά αεροσκάφη F-35I Adir επιστρέφουν στην αεροπορική βάση Nevatim μετά την επιτυχή προστασία του εναέριου χώρου του Ισραήλ δημοσίευσαν οι IDF.

Το Ιράν εξαπέλυσε περισσότερες από 300 «απειλές διαφόρων τύπων» προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων κρουζ, δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του IDF Avichay Adraee με το 99% να έχει αναχαιτιστεί.

«Έχουμε αναχαιτίσει το 99% των απειλών προς το ισραηλινό έδαφος. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στρατηγικό επίτευγμα», είπε ο Adraee. 

««Η ιρανική απειλή συνάντησε την εναέρια και τεχνολογική υπεροχή του Ισραηλινού Στρατού, σε συνδυασμό με έναν ισχυρό μαχητικό συνασπισμό, που μαζί αναχαίτισε τη συντριπτική πλειοψηφία των απειλών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

