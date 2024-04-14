Ένα βίντεο όπου τα μαχητικά αεροσκάφη F-35I Adir επιστρέφουν στην αεροπορική βάση Nevatim μετά την επιτυχή προστασία του εναέριου χώρου του Ισραήλ δημοσίευσαν οι IDF.

IDF releases footage showing an F-35 landing at Nevatim Airbase following last night's Iranian attack. Some ballistic missiles managed to hit the base, causing slight damage to infrastructure, but the IDF says it is running as usual. pic.twitter.com/ujPcDJNxAi April 14, 2024

Το Ιράν εξαπέλυσε περισσότερες από 300 «απειλές διαφόρων τύπων» προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων κρουζ, δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του IDF Avichay Adraee με το 99% να έχει αναχαιτιστεί.

«Έχουμε αναχαιτίσει το 99% των απειλών προς το ισραηλινό έδαφος. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στρατηγικό επίτευγμα», είπε ο Adraee.

««Η ιρανική απειλή συνάντησε την εναέρια και τεχνολογική υπεροχή του Ισραηλινού Στρατού, σε συνδυασμό με έναν ισχυρό μαχητικό συνασπισμό, που μαζί αναχαίτισε τη συντριπτική πλειοψηφία των απειλών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Πηγή: skai.gr

