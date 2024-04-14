Λογαριασμός
Μπλίνκεν: Δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, τις επόμενες ημέρες θα έχει συνχείς επαφές

Μπλίνκεν

Με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, εξέδωσε ανακοίνωση και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν καταδικάζοντας τις ιρανικές εκτοξεύσεις «με τον πιο έντονο τρόπο».

Πρόσθεσε, ότι οι ΗΠΑ «δεν επιδιώκουν κλιμάκωση» αλλά «θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν» την άμυνα του Ισραήλ και να υπερασπίζονται το αμερικανικό προσωπικό.

«Θα διαβουλεύομαι με συμμάχους και εταίρους στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο τις επόμενες ώρες και ημέρες», είπε.

Πηγή: skai.gr

