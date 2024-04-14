Με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, εξέδωσε ανακοίνωση και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν καταδικάζοντας τις ιρανικές εκτοξεύσεις «με τον πιο έντονο τρόπο».

Πρόσθεσε, ότι οι ΗΠΑ «δεν επιδιώκουν κλιμάκωση» αλλά «θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν» την άμυνα του Ισραήλ και να υπερασπίζονται το αμερικανικό προσωπικό.

«Θα διαβουλεύομαι με συμμάχους και εταίρους στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο τις επόμενες ώρες και ημέρες», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.