Η λιβανική παράταξη Χεζμπολάx ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε νέα ομοβροντία ρουκετών, για δεύτερη φορά μέσα σε μερικές ώρες, εναντίον ισραηλινών θέσεων στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, με την πρώτη να εξαπολύεται ενώ βρισκόταν παράλληλα σε εξέλιξη άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ με drones και πυραύλους.

Στην ανακοίνωσή της. η Χεζμπολάx, παράταξη προσκείμενη στο Ιράν που εμπλέκεται σε εχθροπραξίες με τον ισραηλινό στρατό καθημερινά τους τελευταίους έξι και πλέον μήνες, από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, διευκρίνισε πως εκτόξευσε «δεκάδες ρουκέτες τύπου Κατιούσα» εναντίον τριών ισραηλινών θέσεων στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν.

