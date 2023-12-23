Μαμά όρκα που εκπαιδεύει τα μωρά της στο κυνήγι δελφινιών, καταγράφηκε από την κάμερα παρατηρητή προσφέροντας ένα απίστευτο θέαμα.

Το σπάνιο αυτό προνόμιο να δουν και να καταγράψουν μία όρκα να εκπαιδεύει το μικρό της στο κυνήγι δελφινιών είχαν πριν λίγες ημέρες όσοι βρέθηκαν ανοικτά της ακτής του Σαν Ντιέγκο.

Το κοπάδι των φαλαινών δολοφόνων είχε εντοπιστεί νωρίτερα βορειότερα, κοντά στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια. Ο παρατηρητής φαλαινών Domenic Biagini κινηματογράφησε τις όρκες που επέστρεφαν νότια στις μεξικανικές ακτές και απαθανάτισε το κυνήγι του δελφινιού.

Ο Biagini, ιδρυτής της εταιρείας Gone Whale Watching, είπε στο NBC 7 πως ήταν μόλις η 7η φορά από το 2019 που βρέθηκε μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα.

«Δεν υπάρχει τρόπος να μάθουμε τι τους έκανε να αποφασίσουν να κάνουν ένα οδικό ταξίδι στην ακτή. Αλλά ξέρουμε ότι παραμένουν σε περιοχές όπου βρίσκονται τα δελφίνια”, η Alisa Schulman-Janifer, επικεφαλής ερευνήτρια βιολόγος στο California Killer Whale Project».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.