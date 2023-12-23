Συγκινεί το βίντεο, με τους Ουκρανούς στρατιώτες που ερμηνεύουν τέσσερα θρυλικά τραγούδια – που συμβολίζουν τις γιορτές. Οι Ουκρανοί στέλνουν ευχές για τα Χριστούγεννα από την πρώτη γραμμή. Σε κάθε ένα από τα τραγούδια, οι μαχητές αντικατέστησαν μερικές λέξεις στους στίχους. Για παράδειγμα, στο τραγούδι του Τζον Λένον αντί για «ο πόλεμος τελείωσε» τραγούδησαν «ο πόλεμος δεν τελείωσε».



Το βίντεο γυρίστηκε στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο πόλη του Μπαχμούτ, με φόντο δημόσια κτίρια που καταστράφηκαν από τους Ρώσους - ένα μουσείο και ένας σιδηροδρομικός σταθμός στο Λιμάν, σχολεία και ένα βενζινάδικο στην Κονταντίνοφκα, μόλις 15 χλμ. από την πρώτη γραμμή.

Πηγή: skai.gr

Στο βίντεο παρουσιάζονται στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας Oleksandr Remez, Inna Korolenko, Dmytro Romanchuk, Artur Temchenko, Mykhailo Oliinyk, Dmytro Dudko, Svitlana Cherednychenko, Viktoria Chudakovska, Iryna Kosovska και παραϊατρικός του Ουκρανικού Volunteer Army Adamhakhak.

