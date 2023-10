Το «μπαλέτο» των φαλαινών: Βίντεο με μεγάπτερες φάλαινες να κάνουν τριπλό συγχρονισμένο «άλμα» 

Βίντεο με τρεις μεγάπτερες φάλαινες να κάνουν συγχρονισμένο τριπλό «άλμα» στον ωκεανό κατέγραψε τον Ιούλιο μια οικογένεια στις ΗΠΑ.

Ο άνδρας από το Νιου Χάμσαϊρ, που γιόρταζε τα γενέθλιά του με τις τρεις κόρες του είδε το μεγαλειώδες θέαμα, παίρνοντας ένα «δώρο» σπάνιας ομορφιάς



«Ήταν τόσο συγκινητικό να βλέπεις. Απλά απίστευτο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρόμπερτ Άντι, ο οποίος είναι ψαράς, ποτέ όμως δεν είχε δει κάτι παρόμοιο στην εκδρομή με τις κόρες του ήταν για τα 59α γενέθλιά του, καθώς και για να γιορτάσει την ασφαλή επιστροφή του από ένα ταξίδι ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία όπου δέχτηκε σφοδρά πυρά πυροβολικού.



«Ένα τριπλό άλμα είναι πρωτόγνωρο, και ένα συγχρονισμένο τριπλό άλμα είναι ακόμη πιο σπάνια», είπε. «Είναι (εμπειρία) μια φορά στη ζωή. Απλά νιώθω πολύ τυχερός, νιώθω ευλογημένος».



Μάλιστα, δευτερόλεπτα αφότου οι τρεις φάλαινες έκαναν το «χορευτικό» τους, μια νεαρή φάλαινα τις ακολούθησε, κάνοντας επίσης άλμα. Οι ειδικοί στις φάλαινες είπαν αργότερα στον Άντι ότι οι εναέριοι ελιγμοί μπορεί να ήταν μια προσπάθεια για αφαίρεση παρασίτων ή για να ενισχυθεί η πέψη.



Ο ίδιος έχει μια άλλη, λιγότερο πεζή, θεωρία. «Εχω την αίσθηση ότι ίσως δίδασκαν ή εκπαίδευαν» τη νεότερη φάλαινα, είπε.



