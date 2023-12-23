Δώδεκα Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον τουρκικών στρατιωτικών βάσεων στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

«Οι έξι ηρωικοί σύντροφοί μας έπεσαν μάρτυρες σε συγκρούσεις με τους τρομοκράτες που επιχείρησαν να διεισδύσουν σε μια βάση», σύμφωνα με το υπουργείο.

Το πρωί η Άγκυρα είχε ανακοινώσει ότι άλλοι έξι στρατιώτες σκοτώθηκαν στο βόρειο Ιράκ, σε επίθεση που αποδίδεται στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και τους συμμάχους της.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι βάσεις που μπήκαν στο στόχαστρο βρίσκονται στο Χακούρκ και το Ζαπ.

Σε απάντηση, ο τουρκικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων του PKK, «εξουδετερώνοντας» 13 μαχητές του.

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε προαναγγείλει ότι ο στρατός θα πραγματοποιούσε επιχειρήσεις εναντίον «τρομοκρατών» στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία. «Οι κακούργοι αυτονομιστές θα δώσουν λογαριασμό για το αίμα που έχυσαν», τόνισε. «Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα τη στρατηγική μας, στοχεύοντας στην εξάλειψη της τρομοκρατίας στην πηγή της, μέχρι να εξοντωθεί και ο τελευταίος τρομοκράτης», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

