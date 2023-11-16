Το δαιδαλώδες δίκτυο σηράγγων και τούνελ που έχει κατασκευάσει η Χαμάς κάτω από τον θύλακα όπου εκτείνεται εκατοντάδες χιλιόμετρα περιγράφει ισραηλινός αξιωματικός καθώς. Παράλληλα, αναλύει χωρίς ωστόσο πολλές λεπτομέρειες, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν οι ισραηλινές δυνάμεις να εισχωρήσουν σε αυτό προκειμένου να συλλέξουν όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούν για την δράση της οργάνωσης.

Ο ισραηλινός στρατός περνά πλέον στην επόμενη φάση του πολέμου, όπως δήλωσε και ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται πλέον στα περίπλοκα τούνελ της Χαμάς.

Προκειμένου να διασχίσουν τα τεράστια αυτά τούνελ, ο ισραηλινός στρατός είτε χρησιμοποιεί εκρηκτικά για τη χαρτογράφηση των αποθηκών, των τούνελ από τα οποία πραγματοποιείται η πρόσβαση και των σηράγγων, είτε επιλέγει ρομπότ παρακολούθησης και άλλου είδους τεχνολογικά μέσα που λειτουργούν εξ αποστάσεως.

Οι σήραγγες αποτελούν τους βασικούς διαδρόμους όπου κινούνται τα μέλη της Χαμάς. Όπως δήλωσε αξιωματικός του στρατού σε δημοσιογράφους σε μια ενημέρωση στη βάση των χερσαίων δυνάμεων Zeelim στο νότιο Ισραήλ, στη συνοικία Μπέιτ Χανούν, όπου δρούσαν ισραηλινές δυνάμεις ένοπλοι εισέβαλαν ξαφνικά από φρεάτια και τούνελ αιφνιδιάζοντας τον ισραηλινό στρατό.

«Δεν θέλουμε να πάμε εκεί κάτω. Ξέρουμε ότι μας άφησαν πολλές πλευρικές βόμβες (αυτοσχέδια εκρηκτικά)», είπε ο αξιωματικός που δεν κατονομάζεται, σύμφωνα με την Jerusalim Post.

Ιστός από τούνελ

Η καταστροφή ενός άξονα είναι σχετικά εύκολη και γρήγορη, είπε ο αξιωματικός, προσθέτοντας ότι: «οποιαδήποτε διμοιρία μπορεί να το κάνει».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μέχρι στιγμής έχει καταστρέψει 130 τούνελ, αλλά δεν έδωσε στοιχεία για τις κατεδαφισμένες σήραγγες.

Οι σήραγγες είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν, σύμφωνα με τον αξιωματικό. Για την ανατίναξή τους απαιτούνται αρκετοί τόνοι πυρομαχικών τα οποία μεταφέρονται όπως είπε με φορτηγά, για να ανατιναχθούν μερικές εκατοντάδες μέτρα σήραγγας.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό περίπου τα μισά από τα φρεάτια στη ζώνη επιχείρησης του Μπεϊτ Χανούν είχαν καταστραφεί, αλλά αναγνώρισε ότι μπορούν να ξαναχτιστούν.

«Είναι δύσκολο να πούμε πόσες σήραγγες (έχουν καταστραφεί) επειδή είναι όλες συνδεδεμένες» πρόσθεσε.

Όμηροι στα τούνελ

«Μερικές φορές λαμβάνουμε ενδείξεις ότι αυτός (ένας στόχος) μπορεί να σχετίζεται με ομήρους. Και μετά ξέρουμε ότι δεν πρέπει να του επιτεθούμε εκτός αν λάβουμε έγκριση», πρόσθεσε ο αξιωματικός του ισραηλινού στρατού.

Όπως και μεγάλο μέρος της βόρειας Γάζας, το Μπέιτ Χανούν έχει αδειάσει από αμάχους. «Ο μόνος πληθυσμός που έχει απομείνει είναι οι τρομοκράτες», είπε ο αξιωματικός, προσθέτοντας ότι μερικές φορές μια δευτερεύουσα έκρηξη που προκαλείται από έκρηξη καταστροφής σήραγγας «θα γκρεμίσει ένα κτίριο μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά».

Ο αξιωματικός είπε ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες για να καταστραφεί ολόκληρο το υπόγειο δίκτυο της Γάζας. «Νομίζω ότι είναι πιο περίπλοκο από το μετρό της Νέας Υόρκης», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.