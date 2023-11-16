Ο υπουργός Υγείας της Σκωτίας ζήτησε επισήμως συγγνώμη σήμερα από το τοπικό κοινοβούλιο, επειδή επιστρέφοντας από τις διακοπές του υπέβαλε προς έγκριση έναν τσουχτερό λογαριασμό τηλεφώνου άνω των 12.000 ευρώ, επειδή τα παιδιά του παρακολουθούσαν έναν αγώνα ποδοσφαίρου στο επαγγελματικό iPad του.

Η υπόθεση αυτή έχει φέρει σε δύσκολη θέση την τοπική κυβέρνηση, από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε ότι ο Μάικλ Μάθεσον ζήτησε να πληρωθεί με χρήματα των φορολογουμένων ο λογαριασμός των περίπου 11.000 λιρών (12.500 ευρώ).

Στην αρχή ο υπουργός υποστήριζε ότι χρησιμοποιούσε το τάμπλετ για λόγους εργασίας κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο Μαρόκο, στα τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου πέρυσι. Όμως η αντιπολίτευση υπολόγισε ότι θα χρειαζόταν να στείλει περισσότερα από 8.000 email για να φτάσει σε αυτό το ποσό.

Ο Μάθεσον εξήγησε σήμερα στο κοινοβούλιο ότι οι έφηβοι γιοι του παρακολούθησαν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο τάμπλετ του.

«Έγιναν λάθη, από εμένα, από την οικογένειά μου», είπε, προσθέτοντας ότι κατέβαλε ο ίδιος τα χρήματα. «Θα έπρεπε να προσέχω περισσότερο την κάρτα sim και να ερευνήσω καλύτερα το τι ακριβώς συνέβη», πρόσθεσε ο Μάθεσον. «Το αναγνωρίζω, αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη και ζητώ ανεπιφύλακτα συγγνώμη», συνέχισε ο υπουργός, την παραίτηση του οποίου έχει ζητήσει η αντιπολίτευση.

Ο πρωθυπουργός της Σκωτίας Χάμζα Γιούσαφ, το κόμμα του οποίου, το SNP, συνταράσσεται από ένα σκάνδαλο γύρω από τη χρηματοδότησή του, είπε ότι «λάθη γίνονται» και ανανέωσε την εμπιστοσύνη του στον υπουργό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.